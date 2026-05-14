Acento Cultural

Agenda semanal de arte y cultura

Del 14 al 20 de mayo de 2026

Mayo entra en uno de sus momentos culturales más intensos.

La República Dominicana vive una semana donde el teatro, la música, la danza, los museos y el espacio público se articulan como una gran red nacional de creación artística.

No se trata únicamente de programación cultural.

Se trata de un movimiento.

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Las artes escénicas dominicanas alcanzan una nueva dimensión con la celebración de dos grandes acontecimientos: el nacimiento de FESTAE 2026 y la realización del XVIII Festival Nacional de Teatro Popular MAYOTEATRO 2026.

A ellos se suma una de las celebraciones patrimoniales más importantes del país: La Noche Larga de los Museos.

Durante esta semana, la cultura dominicana se descentraliza, dialoga con el mundo y ocupa escenarios, plazas, museos, calles y comunidades.

🎭 FESTAE 2026: República Dominicana abre un nuevo telón internacional

Del 15 al 19 de mayo, la República Dominicana inaugura el primer Festival Internacional de Artes Escénicas celebrado en el país.

Más que un festival, FESTAE representa una declaración de identidad cultural y una plataforma que posiciona al país dentro del mapa internacional de las artes escénicas contemporáneas.

Importantes espacios culturales participan en esta histórica edición:

Teatro Nacional Eduardo Brito

Palacio de Bellas Artes

Centro León

Anfiteatro Nuryn Sanlley

Cristo Park

Rock’n Rolla

La programación reúne compañías y artistas de Francia, Argentina, Colombia, Guinea Ecuatorial y República Dominicana.

Participaciones internacionales destacadas

“Jümelag”, de la agrupación francesa Imperial Kikiristan

“La Casa de Bernarda Alba”, desde Colombia, dirigida por John Viana

“El Equilibrista”, con Mauricio Dayub

“El Percusionista”, de Gorsy Edú, desde Guinea Ecuatorial

Participación dominicana

Compañía Nacional de Teatro presenta

“Yago, yo no soy el que soy”, dirigida por Fausto Rojas

Teatro Guloya presenta

“Pinocho”, dirigida por Claudio Rivera

Marianela Boán presenta

“Reactor Antígona”

Música en FESTAE

David Almengod y Marakandé

Rafelito Mirabal & Sistema Temperado

Auro Sónico

Pablo Cavallo

Lost

Formación e intercambio

El festival también incluye talleres, charlas y encuentros académicos con:

Gabriel Chamé Buendía

Mauricio Dayub

Giovanny Cruz Durán

FESTAE constituye un importante impulso al turismo cultural, la economía creativa y la proyección internacional de las artes dominicanas.

🎭 MAYOTEATRO 2026: el teatro popular vuelve a encontrarse con su pueblo

Centro Cultural Narciso González

Manuel Chapuseaux.

Del 12 al 26 de mayo se celebra el XVIII Festival Nacional de Teatro Popular MAYOTEATRO 2026, dedicado al maestro Manuel Chapuseaux.

La Sala Monina Solá se convierte nuevamente en uno de los principales escenarios del teatro dominicano contemporáneo.

Participan:

agrupaciones teatrales,

compañías independientes,

universidades,

colectivos culturales,

y escuelas de arte de distintas provincias.

Programación destacada

“PIKY LORA, Mujer de Abril”

“Don Quijote de la Mancha”

“Lisístrata odia la política”

“Sangre, Verso y Palabra”

“El Foso”

“La multa”

“Las Leyendas de Papá Toño”

“Brilla”

“El sueño de Lara”

“Inercia”

“Grietas”

“Una Farsa en Do menor”

“Fantasía de Colores”

“Caperucita Coja”

Formación teatral

El festival incluye talleres y conferencias impartidos por:

Reynaldo Disla

Víctor Checo

Juan María Almonte

Bladimir Tatis Pérez

Dr. Marius Christian Bomholt

MAYOTEATRO reafirma el teatro como espacio de memoria, educación y resistencia cultural.

La Noche Larga de los Museos: patrimonio, memoria y ciudad

15, 16 y 17 de mayo

Uno de los grandes acontecimientos culturales del país regresa esta semana con más de veinte museos y centros culturales abiertos gratuitamente al público.

La programación incluye:

recorridos nocturnos,

conciertos,

exposiciones,

actividades familiares,

performances,

talleres,

y visitas guiadas.

Espacios participantes:

Museo de Arte Moderno

Museo Memorial de la Resistencia Dominicana

Fortaleza Ozama

Museo Bellapart

Quinta Dominica

Centro Cultural de España

La ciudad histórica vuelve a convertirse en escenario cultural abierto y participativo.

Casa de Teatro: música y bohemia cultural

Casa de Teatro.

Casa de Teatro

Casa de Teatro mantiene una intensa programación musical y artística durante toda la semana.

Programación destacada

Jueves 14

Conferencia de prensa del Festival de Jazz

Samuel Águila en concierto con MON

Viernes 15

Tributo a Fernando Villalona con Candy Hernández

Sábado 16

Luis Peña y sus canciones

Víctor Sánchez con MON

Casa de Teatro continúa siendo uno de los espacios más activos y simbólicos de la cultura independiente dominicana.

Santiago: cultura regional en expansión

Centro León.

Centro León

El Centro León mantiene una de las agendas culturales más activas del país.

Programación especial

Viernes 15 de mayo

Apertura del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes

Viernes Musicales: Bernardo Germosén

Sábado 16 de mayo

Día de Puertas Abiertas

Turismo Cultural

Bazar artesanal

Tertulia cultural

Domingo 17 de mayo

Presentación del grupo francés JUMELAGE

en coordinación con FESTAE 2026 y la Embajada de Francia.

Provincias: cultura y territorio

Puerto Plata

Teatro Iván García

Presentaciones teatrales y actividades culturales.

Espacios recomendados:

Fortaleza San Felipe

Museo del Ámbar

Casa Museo Gregorio Luperón

Punta Cana – La Altagracia

Centro Cultural Rainieri

Continúa la exposición desarrollada junto a la Fundación Eduardo León Jimenes y el Museo del Prado.

La Romana

Altos de Chavón

Conciertos, exposiciones y formación artística.

Lo que esta semana nos revela

La República Dominicana atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su vida cultural reciente.

El país ya no participa únicamente como espectador: también comienza a proyectarse como escenario internacional de creación artística.

El teatro, la música, la danza y los museos dialogan ahora con nuevas formas de ciudadanía cultural, participación comunitaria y proyección internacional.

La cultura dominicana se mueve.

Se descentraliza.

Se expande.

Y en ese movimiento, también redefine la manera en que el país se piensa a sí mismo.

📌 Para ver esta semana

FESTAE 2026

MAYOTEATRO 2026

La Noche Larga de los Museos

Casa de Teatro

Centro León

Teatro Nacional

Teatro Guloya

Quinta Dominica

Museo de Arte Moderno

Centro Cultural Rainieri

Altos de Chavón

📩 Para incluir actividades culturales y artísticas:

daniloginebra54@gmail.com

Acento Cultural

Agenda viva de la creación dominicana

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más