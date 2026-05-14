Acento Cultural

Del 14 al 20 de mayo de 2026
Mayo entra en uno de sus momentos culturales más intensos.
La República Dominicana vive una semana donde el teatro, la música, la danza, los museos y el espacio público se articulan como una gran red nacional de creación artística.
No se trata únicamente de programación cultural.
Se trata de un movimiento.
Las artes escénicas dominicanas alcanzan una nueva dimensión con la celebración de dos grandes acontecimientos: el nacimiento de FESTAE 2026 y la realización del XVIII Festival Nacional de Teatro Popular MAYOTEATRO 2026.
A ellos se suma una de las celebraciones patrimoniales más importantes del país: La Noche Larga de los Museos.
Durante esta semana, la cultura dominicana se descentraliza, dialoga con el mundo y ocupa escenarios, plazas, museos, calles y comunidades.
🎭 FESTAE 2026: República Dominicana abre un nuevo telón internacional
Del 15 al 19 de mayo, la República Dominicana inaugura el primer Festival Internacional de Artes Escénicas celebrado en el país.
Más que un festival, FESTAE representa una declaración de identidad cultural y una plataforma que posiciona al país dentro del mapa internacional de las artes escénicas contemporáneas.
Importantes espacios culturales participan en esta histórica edición:
Teatro Nacional Eduardo Brito
Palacio de Bellas Artes
Centro León
Anfiteatro Nuryn Sanlley
Cristo Park
Rock’n Rolla
La programación reúne compañías y artistas de Francia, Argentina, Colombia, Guinea Ecuatorial y República Dominicana.
Participaciones internacionales destacadas
“Jümelag”, de la agrupación francesa Imperial Kikiristan
“La Casa de Bernarda Alba”, desde Colombia, dirigida por John Viana
“El Equilibrista”, con Mauricio Dayub
“El Percusionista”, de Gorsy Edú, desde Guinea Ecuatorial
Participación dominicana
Compañía Nacional de Teatro presenta
“Yago, yo no soy el que soy”, dirigida por Fausto Rojas
Teatro Guloya presenta
“Pinocho”, dirigida por Claudio Rivera
Marianela Boán presenta
“Reactor Antígona”
Música en FESTAE
David Almengod y Marakandé
Rafelito Mirabal & Sistema Temperado
Auro Sónico
Pablo Cavallo
Lost
Formación e intercambio
El festival también incluye talleres, charlas y encuentros académicos con:
Gabriel Chamé Buendía
Mauricio Dayub
Giovanny Cruz Durán
FESTAE constituye un importante impulso al turismo cultural, la economía creativa y la proyección internacional de las artes dominicanas.
🎭 MAYOTEATRO 2026: el teatro popular vuelve a encontrarse con su pueblo
Centro Cultural Narciso González
Del 12 al 26 de mayo se celebra el XVIII Festival Nacional de Teatro Popular MAYOTEATRO 2026, dedicado al maestro Manuel Chapuseaux.
La Sala Monina Solá se convierte nuevamente en uno de los principales escenarios del teatro dominicano contemporáneo.
Participan:
agrupaciones teatrales,
compañías independientes,
universidades,
colectivos culturales,
y escuelas de arte de distintas provincias.
Programación destacada
“PIKY LORA, Mujer de Abril”
“Don Quijote de la Mancha”
“Lisístrata odia la política”
“Sangre, Verso y Palabra”
“El Foso”
“La multa”
“Las Leyendas de Papá Toño”
“Brilla”
“El sueño de Lara”
“Inercia”
“Grietas”
“Una Farsa en Do menor”
“Fantasía de Colores”
“Caperucita Coja”
Formación teatral
El festival incluye talleres y conferencias impartidos por:
Reynaldo Disla
Víctor Checo
Juan María Almonte
Bladimir Tatis Pérez
Dr. Marius Christian Bomholt
MAYOTEATRO reafirma el teatro como espacio de memoria, educación y resistencia cultural.
La Noche Larga de los Museos: patrimonio, memoria y ciudad
15, 16 y 17 de mayo
Uno de los grandes acontecimientos culturales del país regresa esta semana con más de veinte museos y centros culturales abiertos gratuitamente al público.
La programación incluye:
recorridos nocturnos,
conciertos,
exposiciones,
actividades familiares,
performances,
talleres,
y visitas guiadas.
Espacios participantes:
Museo de Arte Moderno
Museo Memorial de la Resistencia Dominicana
Fortaleza Ozama
Museo Bellapart
Quinta Dominica
Centro Cultural de España
La ciudad histórica vuelve a convertirse en escenario cultural abierto y participativo.
Casa de Teatro: música y bohemia cultural
Casa de Teatro
Casa de Teatro mantiene una intensa programación musical y artística durante toda la semana.
Programación destacada
Jueves 14
Conferencia de prensa del Festival de Jazz
Samuel Águila en concierto con MON
Viernes 15
Tributo a Fernando Villalona con Candy Hernández
Sábado 16
Luis Peña y sus canciones
Víctor Sánchez con MON
Casa de Teatro continúa siendo uno de los espacios más activos y simbólicos de la cultura independiente dominicana.
Santiago: cultura regional en expansión
Centro León
El Centro León mantiene una de las agendas culturales más activas del país.
Programación especial
Viernes 15 de mayo
Apertura del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes
Viernes Musicales: Bernardo Germosén
Sábado 16 de mayo
Día de Puertas Abiertas
Turismo Cultural
Bazar artesanal
Tertulia cultural
Domingo 17 de mayo
Presentación del grupo francés JUMELAGE
en coordinación con FESTAE 2026 y la Embajada de Francia.
Provincias: cultura y territorio
Puerto Plata
Teatro Iván García
Presentaciones teatrales y actividades culturales.
Espacios recomendados:
Fortaleza San Felipe
Museo del Ámbar
Casa Museo Gregorio Luperón
Punta Cana – La Altagracia
Centro Cultural Rainieri
Continúa la exposición desarrollada junto a la Fundación Eduardo León Jimenes y el Museo del Prado.
La Romana
Altos de Chavón
Conciertos, exposiciones y formación artística.
Lo que esta semana nos revela
La República Dominicana atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su vida cultural reciente.
El país ya no participa únicamente como espectador: también comienza a proyectarse como escenario internacional de creación artística.
El teatro, la música, la danza y los museos dialogan ahora con nuevas formas de ciudadanía cultural, participación comunitaria y proyección internacional.
La cultura dominicana se mueve.
Se descentraliza.
Se expande.
Y en ese movimiento, también redefine la manera en que el país se piensa a sí mismo.
📌 Para ver esta semana
FESTAE 2026
MAYOTEATRO 2026
La Noche Larga de los Museos
Casa de Teatro
Centro León
Teatro Nacional
Teatro Guloya
Quinta Dominica
Museo de Arte Moderno
Centro Cultural Rainieri
Altos de Chavón
📩 Para incluir actividades culturales y artísticas:
daniloginebra54@gmail.com
Acento Cultural
Agenda viva de la creación dominicana
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