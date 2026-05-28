Las tensiones geopolíticas, el resurgimiento de políticas proteccionistas y la competencia global por atraer inversiones pueden transformar a la industria cinematográfica internacional. Lo que antes se concentraba únicamente en incentivos fiscales, ahora forma parte de una discusión más amplia sobre comercio, aranceles y posicionamiento económico.

Un ejemplo de esto, es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de imponer aranceles a las películas producidas fuera de territorio estadounidense, bajo el argumento de recuperar el protagonismo histórico de Los Ángeles como epicentro del cine mundial.

Frente a este panorama, República Dominicana apuesta por fortalecer su posición dentro del mercado audiovisual internacional mediante una estrategia basada en la diversificación de mercados, las coproducciones y el fortalecimiento integral de su ecosistema cinematográfico.

Así lo explicó la Dirección General de Cine (Dgcine), al señalar que el país monitorea de manera constante los cambios del contexto internacional para mantener su competitividad como destino de filmación.

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Según la institución, la ventaja dominicana “no depende exclusivamente de incentivos fiscales, sino de una propuesta más amplia que integra infraestructura, talento humano, seguridad jurídica, capacidad operativa y articulación institucional, factores que han permitido consolidar al país como un hub regional para producciones audiovisuales”.

No es la primera vez que Trump plantea esta propuesta. En mayo de 2025 anunció su plan de aplicar aranceles del 100 % a las películas realizadas fuera de Estados Unidos, postura que volvió a defender en septiembre a través de Truth Social, y reiteró en enero del 2026 en una entrevista con un medio estadounidense.

La propuesta, que contempla impuestos de hasta un 100 % para producciones extranjeras, genera incertidumbre en una industria cada vez más globalizada, donde múltiples países compiten por captar rodajes, inversiones y producciones internacionales.

En esa publicación, el gobernante aseguró que otros países han desplazado a Estados Unidos en la producción cinematográfica y criticó la gestión de California frente a esta situación.

“El negocio del cine ha sido arrebatado de Estados Unidos con enorme facilidad. California, con un gobernador débil e incompetente, ha sido duramente afectada”, escribió, al reiterar su intención de imponer un arancel total a toda película producida fuera del territorio estadounidense.

A nivel de exportaciones, Estados Unidos recaudó US$ 440 millones en el 10 % de arancel aplicado a República Dominicana, de acuerdo con U.S. Customs and Border Protection. Sin embargo, Washington comenzó a devolver los ingresos por aranceles cobrados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional en este mayo.

Estrategia de internacionalización y nuevos mercados

La Dgcine indicó que impulsa una estrategia de internacionalización basada en el desarrollo de coproducciones, la participación en mercados internacionales y la creación de alianzas con socios.

La Dgcine señaló que en los últimos años se han desarrollado más de 50 coproducciones, registrándose además una diversificación de los mercados de origen de los proyectos, con una mayor presencia de alianzas provenientes de Europa y América Latina.

A esto se suma la captación de otros formatos audiovisuales, como producciones no guionadas o “unscripted”, entre ellas programas de telerrealidad y contenidos para plataformas digitales, lo que abre nuevas oportunidades de negocio y colaboración para el ecosistema audiovisual dominicano.

La entidad resaltó que este esfuerzo no depende únicamente de la Dgcine, sino también del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Ministerio de Cultura, “actores que facilitan espacios de diálogo, negociación y cooperación internacional para ampliar oportunidades y diversificar mercados”.

“Esta articulación interinstitucional permite ampliar espacios de diálogo, negociación y cooperación internacional, facilitando la apertura de nuevos mercados y fortaleciendo la presencia del país en la industria audiovisual global”, explicó a Acento.

Sin embargo, el ministro de Cultura, Roberto Salcedo, aseguró que estos aranceles en Estados Unidos a películas extranjeras perjudicarían al país y beneficiarían a a otros estados vecinos, en un contexto de una competencia regional.

“De materializarse, generaría una situación un tanto difícil” para República Dominicana, pues existe “una competencia regional bastante fuerte” y “una medida como esa tendría una implicación negativa para nosotros, pero probablemente positiva para vecinos cercanos”, advirtió.

El funcionario destacó que su país trabaja tanto para fortalecer a su cine en el escenario internacional como para atraer el rodaje de películas de producción extranjera. Y lo hace en ese contexto de “competencia regional”, ante vecinos como Puerto Rico, Estado libre asociado con Estados Unidos, para el que ese arancel “sería un atractivo”, apuntó.

O Colombia, con “una larga tradición de producción, tanto de televisión como de cine”, y “productoras ya instaladas” en la país, añadió el ministro.

Además de México, “una gran potencia del punto de vista de lo audiovisual, no solamente por la tradición que tiene la televisión, sino el cine mexicano, de más de cien años”, según Salcedo.

Asimismo, no sería la primera vez que el cine dominicano enfrenta convulsiones internacionales. En 2025 los proyectos cinematográficos validados por el Cipac registraron una caída de 70.2 %, al pasar de RD$ 11,070 millones en 2024 a RD$ 3,290.4 millones.

La mayor reducción ocurrió en las producciones extranjeras acogidas al Artículo 39, cuyos montos descendieron de RD$ 1,867.5 millones a RD$ 284.9 millones.

La Dgcine atribuyó esta disminución a factores coyunturales de la industria internacional, como ajustes presupuestarios y reprogramaciones tras las huelgas en Hollywood, asegurando que los datos deben analizarse dentro de un ciclo más amplio del sector audiovisual.

Fortalecer el ecosistema más allá de los incentivos

Sobre posibles ajustes regulatorios o incentivos adicionales, la Dgcine afirmó que República Dominicana ya cuenta con un marco normativo que “ha demostrado ser efectivo para atraer producciones y dinamizar el sector audiovisual”.

No obstante, explicó que la “estrategia actual no se enfoca únicamente en incentivos fiscales, sino en fortalecer el ecosistema cinematográfico”.

Formación de capital humano.

El desarrollo de infraestructura.

La eficiencia operativa.

La coordinación institucional.

La seguridad jurídica.

La institución sostuvo que “esta visión de largo plazo” permitirá mantener el crecimiento de la industria y consolidar la posición de República Dominicana como uno de los destinos “más competitivos de la región para producciones audiovisuales internacionales”.

Un día después del anuncio, las cotizaciones de Wall Street de las compañías del sector audiovisual, con gran parte de su producción rodada en el extranjero, ya resienten el impacto: las acciones de Walt Disney pierden a esta hora un 1.32 %; las de Netflix, un 3.10 %, y las de Warner Bros Discovery, un 3.34 %.

Con respecto a los aranceles generales, Trump volvió a arrojar ayer nuevas capas de incertidumbre cuando dijo que, si bien existen negociaciones con muchos países, “al final del todo, yo establezco los acuerdos, y no ellos”.

República Dominicana cuenta con una Ley del Cine que favorece la producción local y su proyección internacional, con la que ha pasado de producir apenas un par de películas al año a más de 30 y a lograr éxitos en festivales internacionales como la Berlinale o en Málaga (España).

"Se advierte una mejora de la puesta en pantalla de los productos dominicanos, los guiones mejor trabajados técnicamente, más acabada -la película-, y eso nos ayuda también a abrir nuevos mercados", subrayó.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más