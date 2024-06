Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nyad, Jurassic World, El Padrino, Narcosantos y Arthur the King, son algunos de los títulos cinematográficos que les llega al pensamiento a los cinéfilos cuando se hace referencia a las películas extranjeras filmadas en República Dominicana.

Sin embargo, estas no fueron las primeras. El registro de largometrajes extranjeros grabados en Quisqueya data de 1915, cuando el boricua Rafael Colorado filmó Excursión de José Diego en Santo Domingo, convirtiéndose en la primera producción internacional filmada en el país .

De los 45 largometrajes grabados durante 2024, solo 12 aplicaron a los inventivos del Artículo 39 de la Ley de Cine, dirigido a directores internacionales. Esto equivale a RD$ 5,937.9 millones de los RD$ 6,725.2 millones de presupuesto, o 88.2 %.

De la cifra, seis fueron series de televisión con un presupuesto de RD$ 5,275 millones, una película de misterio titulada Brain Waves contó con RD$ 173.5 millones, una de acción dirigida por Dalex Saint-Jean conllevó un monto aprobado de RD$ 90.6 millones.

Mientras, el drama estrenado en Netflix, Mea Culpa, fue la de menor presupuesto con RD$ 32.2 millones, el documental Four Down fue de RD$ 73 millones. En tanto, dos programas de telerrealidad tuvieron un presupuesto conjunto de RD$ 293.4 millones.

Si bien la mayoría de los largometrajes – 33 producciones – no aplicaron a los incentivos de la legislación dominicana, el presupuesto es menor, con RD$ 787.2 millones. Esto significa que para aplicar a los incentivos se debe tener un presupuesto de US$ 500,000, o su equivalente a RD$ 29,610,000 (tasa de cambio de US$ 1 por RD$ 59.22 al día de hoy, según el Banco Central dominicano).

Para 2023, la Dirección General de Cine (DGCine) señaló la cifra de 45 producciones internacionales acogieron al territorio dominicano como su casa fílmica. Estos largometrajes requirieron un presupuesto de RD$ 6,725.2 millones, un decrecimiento de -41.8 % comparado con igual período del 2022, cuando la DGCine aprobó RD$ 11,565.2 millones para 64 producciones extranjeras.

Debido al potencial de contratar capital humano nacional, estudios que recrean desde un contexto histórico hasta las paradisíacas playas, y platós que construyen un universo paralelo, aunados a los incentivos fiscales, son muchos los directores como Mustafa Kazan que eligen cada año filmar en el país.

El Artículo 39 establece el crédito fiscal transferible, el cual registra que las personas naturales o jurídicas que produzcan cine en el territorio dominicano podrán ser beneficiados con un crédito fiscal transferible de 25 % de todos los gastos realizados en República Dominicana.

“Dicho crédito podrá ser usado para compensar cualquier obligación del impuesto sobre la renta (ISR) o podrá ser transferido en favor de cualquier persona para los mismos fines”.

Este crédito es sometido a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que emitirá una certificación de validación de gastos y luego el crédito fiscal transferible en un plazo de 90 días.