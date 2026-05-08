En un año, Washington recaudó más de US$ 440 millones en aranceles aplicados a productos dominicanos, y la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los gravámenes excedieron las competencias de Trump y ordenó la devolución de US$ 166,000 millones pagados por importadores.

Mientras eso sucede, el Gobierno y el sector privado continúan las gestiones diplomáticas para reducir el impacto de la medida. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reiteró que el Gobierno dominicano mantiene conversaciones permanentes con las autoridades estadounidenses para enfrentar las consecuencias de los aranceles del 10 % impuestos a las exportaciones nacionales.

El funcionario explicó que República Dominicana no encaja dentro del principal argumento utilizado por Estados Unidos para justificar la imposición de aranceles, debido a que la balanza comercial favorece a la economía estadounidense.

“Nosotros no cumplimos con el principal argumento que él usa para poner aranceles, que es que Estados Unidos tenga un déficit. En el caso nuestro tiene un gran superávit”, expresó.

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Indicó que el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, viajará ahora en mayo a Washington para reunirse con el representante comercial estadounidense, como parte de las gestiones diplomáticas y comerciales que desarrolla el Gobierno.

“Estamos en contacto permanente con ellos, va una misión ahora en el mes de mayo a negociar con ellos”, afirmó. Según Díaz, las autoridades dominicanas buscan atender las preocupaciones planteadas por empresas estadounidenses sobre algunos aspectos del comercio bilateral, aunque sostuvo que no todos los señalamientos son compartidos por el país.

Desde la imposición del arancel del 10 % por parte del presidente estadounidense Donald Trump en abril de 2025, República Dominicana ha enfrentado mayores costos para exportar hacia Estados Unidos, aunque el país norteamericano se ha mantenido como el principal destino de las exportaciones dominicanas.

1 de 1 | Donald Trump prometió una nueva era para Estados Unidos, comprometiéndose a reactivar la industria manufacturera, aumentar los ingresos del gobierno y abrir nuevos mercados con la guerra arancelaria.

El ministro también manifestó su desacuerdo con el uso de aranceles como mecanismo de protección industrial, al considerar que existen políticas más eficientes para fortalecer la producción nacional.

“A mí no me gusta usar la palabra protección a la industria nacional. Yo creo que esto no va a lograr los objetivos de protección”, señaló, al poner como ejemplo la Ley de Proindustria como una herramienta más efectiva para impulsar el desarrollo industrial.

Asimismo, advirtió que el escenario del comercio internacional está cambiando tras las medidas impulsadas por Trump y consideró prioritario preservar una relación con Estados Unidos, principal socio comercial de República Dominicana.

“Las placas tectónicas se están moviendo, no sabemos cuál va a ser el resultado final de esto, pero nos conviene mucho tratar de mantener una excelente relación con nuestro socio natural que es Estados Unidos”, concluyó.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que continúa negociando con Estados Unidos para reducir o eliminar el arancel del 10 % aplicado a las exportaciones dominicanas y evitar que aumente al 15 %, mientras las empresas han asumido el costo entre reducciones de márgenes y aumentos al consumidor.

Pese al impacto, las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron en valor y volumen durante 2025, impulsadas por productos de zonas francas y bienes diferenciados.

Además, el Gobierno ha reforzado la diversificación de mercados, logrando aumentos en exportaciones hacia India, Canadá, Colombia y Bélgica, en un contexto donde las ventas totales del país superaron los US$ 14,645 millones, destacándose sectores como dispositivos médicos, tabaco, equipos eléctricos, joyería y textiles.

A pesar de varios intercambios con representantes del departamento de Comunicación, al cierre de esta publicación, el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana) no respondió la solicitud de este medio.

Para conocer sobre el impacto de los aranceles a RD

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más