Terremoto en Venezuela rompió dos sistemas de fallas y alcanzó velocidad 'supershear'

Una investigación del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile determinó que la ruptura del 24 de junio de 2026 se propagó desde la falla terrestre de Boconó hasta la submarina de San Sebastián.

El proceso duró unos 70 segundos y alcanzó velocidades de hasta 5,5 kilómetros por segundo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), por su parte, registró dos terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 y 7,5, y reconstruyó la ruptura principal como un movimiento que avanzó hacia el este.

Un terremoto puede comenzar en una fractura de la corteza terrestre y extenderse hacia otra.

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Esta posibilidad quedó documentada en una investigación científica sobre la secuencia sísmica que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026, en la que participaron investigadores chilenos y venezolanos.

El estudio, encabezado por Sebastián Riquelme, del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, concluyó que la ruptura se inició en el sistema de fallas de Boconó y se propagó posteriormente hacia la falla submarina de San Sebastián, frente a la costa norte venezolana.

Los investigadores estimaron que el proceso de ruptura se prolongó aproximadamente 70 segundos y alcanzó velocidades de hasta 5,5 kilómetros por segundo en determinados sectores de la falla de San Sebastián.

Esta velocidad corresponde a un fenómeno conocido como ruptura supercortante (supershear), en el que la fractura avanza más rápido que las ondas sísmicas de corte que se desplazan por las rocas.

Los resultados fueron publicados en The Seismic Record, revista de la Sociedad Sismológica de Estados Unidos.

La investigación tiene una particularidad: mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) clasifica los acontecimientos como un doblete sísmico —dos terremotos consecutivos—, el equipo chileno sostiene que los registros son más compatibles con una ruptura compleja que atravesó dos segmentos de fallas, y no con dos terremotos dinámicamente independientes.

El terremoto de Venezuela se generó en la falla terrestre de Boconó y posteriormente traspasó su energía propagándose hacia la falla submarina de San Sebastián. Este comportamiento de ruptura combinada demuestra que los límites de las fallas sísmicas son continuos en la naturaleza y reafirma la complejidad tectónica de la zona de contacto entre las placas Sudamericana y del Caribe.

Dos terremotos en apenas 33 segundos

El USGS registró dos movimientos sísmicos importantes el 24 de junio de 2026. El primero ocurrió a las 22:04:31 UTC, con una magnitud de 7,2, y tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros al este de San Felipe, Venezuela.

El segundo se produjo a las 22:05:04 UTC, con una magnitud de 7,5, y fue localizado a unos 20 kilómetros al oeste de Catia La Mar. Ambos acontecimientos tuvieron una profundidad calculada de 10 kilómetros.

La diferencia entre las horas de origen publicadas por el organismo estadounidense es de 33 segundos. Aunque algunos apartados descriptivos de la ficha del USGS mencionan intervalos de 32 y 39 segundos, los horarios registrados para ambos eventos permiten establecer esa diferencia de 33 segundos.

El organismo estadounidense identifica el primer movimiento como un terremoto precursor (foreshock) y el segundo como el terremoto principal (mainshock). Por ello, clasifica la secuencia como un doblete sísmico.

La investigación chilena, sin embargo, utiliza un modelo de reconstrucción de la fuente sísmica que no respalda la existencia de dos terremotos dinámicamente independientes. Sus autores consideran que el proceso se explica mejor mediante una ruptura que comenzó en una estructura geológica y continuó en otra.

Los investigadores calcularon que el momento sísmico total liberado durante la secuencia equivale a una magnitud Mw 7,6. Esta cifra no reemplaza las magnitudes individuales de 7,2 y 7,5 publicadas por el USGS: representa una estimación del momento sísmico combinado del proceso estudiado.

De la falla terrestre de Boconó a la submarina de San Sebastián