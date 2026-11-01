Un hombre de 34 años, identificado como Wilfredo Antonio Rodríguez Henríquez, alias Bindo o El Gordo, falleció tras resultar herido durante un supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional que lo buscaban por su presunta vinculación con el secuestro, tortura y muerte de un adolescente de 15 años, informó este domingo la institución.

Rodríguez Henríquez era buscado por su presunta participación en los hechos que provocaron la muerte del menor, ocurrida el 30 de octubre de 2026 en la carretera Barranca-Villa Tapia, en la provincia La Vega.

Las autoridades también lo vinculaban con las agresiones físicas contra otro joven de 18 años, quien sufrió fracturas en los dedos de la mano derecha y múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el enfrentamiento se produjo durante la tarde del sábado, cuando agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) realizaban labores de búsqueda y localización del sospechoso.

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Durante la intervención, los agentes ocuparon una pistola marca Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, con su cargador y seis cápsulas, además de una motocicleta marca Tauro, modelo CG-200, de color gris y sin placa.

La institución policial informó de que el caso continúa bajo investigación para los fines legales correspondientes.