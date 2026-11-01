La subsecretaria general de las Naciones Unidas y jefa de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (UNSOH), Daniela Kroslak, calificó de esencial el respaldo logístico que ofrece el Gobierno dominicano para facilitar las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en el vecino país.

Kroslak agradeció la colaboración de República Dominicana, que ha permitido el traslado de equipos, suministros y personal destinados a las operaciones de seguridad en Haití. Asimismo, destacó que este apoyo contribuye tanto a las operaciones actuales como a otras iniciativas de las Naciones Unidas en territorio haitiano.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el despacho, desde el Puerto de Haina, de un buque con aproximadamente 525 toneladas de suministros, armamento, vehículos especializados y equipos de apoyo destinados a la GSF.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El cargamento, procedente de Bangladesh, llegó al país con el respaldo financiero de Alemania, mientras que las autoridades dominicanas, en coordinación con las Naciones Unidas, facilitaron las operaciones logísticas para su posterior traslado hacia Haití.

En representación del Gobierno dominicano participaron los viceministros de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, y de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón Pérez Fermín. También estuvieron presentes representantes de la UNSOH y la embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen.

Al despedir la embarcación, Pérez Fermín, en representación del canciller Víctor -Ito- Bisonó, valoró los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad en Haití y reiteró la disposición del país de continuar colaborando con las iniciativas internacionales dirigidas a mejorar la seguridad en esa nación.

“El esfuerzo de toda la comunidad internacional, de todos los que creen en la democracia y la libertad, empieza a tener resultados concretos”, expresó el funcionario.

De su lado, la embajadora alemana manifestó la satisfacción de su país por contribuir a esta iniciativa y agradeció a las autoridades dominicanas por facilitar el traslado del equipamiento.

Además, reafirmó el compromiso de Alemania de continuar respaldando los esfuerzos internacionales en Haití.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más