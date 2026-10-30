Haití vuelve a poner en alerta la frontera dominicana: años de crisis, cierres y refuerzos militares

La crisis de Haití vuelve a colocar la seguridad fronteriza entre las principales preocupaciones de República Dominicana. El envío de nuevos contingentes militares a la zona limítrofe, la presencia de helicópteros salvadoreños en Jimaní y las recientes denuncias sobre presuntas incursiones del Ejército dominicano en territorio haitiano conforman un nuevo episodio de tensión entre dos países cuya historia reciente ha estado marcada por cierres fronterizos, medidas de emergencia y constantes llamados a la comunidad internacional.

Los acontecimientos de octubre de 2026 se suman a una sucesión de crisis que, desde el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, han llevado al Gobierno dominicano a reforzar sus dispositivos de seguridad, restringir temporalmente el tránsito fronterizo y adoptar nuevas medidas de vigilancia y control.

Esta vez, el escenario está marcado por una escalada de los enfrentamientos entre las bandas armadas haitianas y las fuerzas de seguridad, agravada por la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños durante una emboscada ocurrida el 18 de octubre, en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

La situación provocó un despliegue de más de 2,000 militares de El Salvador hacia Haití, con el objetivo declarado de localizar a los desaparecidos y apoyar las operaciones de seguridad.

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Fotografía publicada por la Fuerza de Supresión de Pandillas de un operativo en un barrio el lunes en Puerto Príncipe (Haití). (PUBLICADA POR LA GSF EN X)

Como parte de esos movimientos, cinco helicópteros militares salvadoreños fueron trasladados el jueves 29 de octubre a la fortaleza El Rodeo, en Jimaní, provincia Independencia, después de haber llegado a República Dominicana por vía aérea.

La movilización coincide con el reforzamiento de la vigilancia dominicana en la frontera sur y representa una nueva manifestación de cómo la situación de Haití repercute en las decisiones de seguridad adoptadas en territorio nacional.

Abinader refuerza la frontera y advierte sobre las pandillas

Ante el agravamiento de la violencia haitiana, el presidente Luis Abinader anunció el 25 de octubre el despliegue de dos batallones adicionales, así como equipos pesados y artillería para fortalecer la seguridad en la frontera sur.

Un día después, el mandatario aseguró que la línea fronteriza se encontraba en su mayor nivel de protección y advirtió que el Gobierno no permitiría que las bandas criminales haitianas se aproximaran a menos de 20 kilómetros de la frontera dominicana.

"Nunca la inestabilidad de Haití ha pasado a nuestra frontera, ni siquiera cercana a ella", afirmó Abinader, quien sostuvo que las medidas responden a una estrategia preventiva para preservar la seguridad nacional.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, informó que las bandas criminales mantienen el control de al menos el 70 % de Puerto Príncipe y de importantes corredores logísticos dentro del territorio haitiano.

Sin embargo, el funcionario aseguró que las organizaciones armadas no han avanzado hacia la frontera dominicana y que los principales desplazamientos poblacionales provocados por la violencia se han producido hacia otras zonas de Haití.

El Gobierno también ha reiterado que República Dominicana no participará directamente con tropas en las operaciones contra las pandillas dentro de Haití, aunque mantiene una colaboración logística con la fuerza internacional respaldada por las Naciones Unidas.

Ese apoyo incluye facilidades para el tránsito de personal y equipos, operaciones humanitarias, evacuaciones médicas y otros movimientos necesarios para el funcionamiento de la misión.

Pese al aumento de las medidas militares, el Ministerio de Defensa descartó el cierre de la frontera, al considerar que las condiciones de seguridad del lado dominicano no justificaban suspender las actividades comerciales y cotidianas.

Una nueva tensión diplomática entre ambos países

La situación de seguridad coincidió con un nuevo desacuerdo diplomático, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití convocara al embajador dominicano en Puerto Príncipe, Faruk Miguel, para tratar denuncias sobre supuestas incursiones de militares dominicanos en territorio haitiano.

La convocatoria, emitida el 26 de octubre, fijó una reunión para el jueves 29 y planteó la necesidad de abordar informaciones relacionadas con presuntos movimientos no autorizados de tropas dominicanas.

Las denuncias surgieron en medio de publicaciones que atribuían a militares dominicanos supuestos desalojos y destrucciones de viviendas en una zona fronteriza.

No obstante, las informaciones difundidas no permiten establecer que las presuntas incursiones hayan ocurrido. Tampoco se habían presentado públicamente pruebas suficientes para determinar la ubicación de las viviendas o las circunstancias de los hechos denunciados.

El canciller dominicano, Víctor "Ito" Bisonó, afirmó que República Dominicana respeta los límites territoriales y explicó que se instruyó al embajador a solicitar las evidencias correspondientes durante el encuentro diplomático.

"República Dominicana respeta totalmente los límites fronterizos", expresó el funcionario.

El episodio añade un componente diplomático a la crisis de seguridad, en momentos en que las autoridades dominicanas procuran fortalecer su vigilancia territorial sin involucrarse directamente en el conflicto armado del país vecino.

De 2021 a 2025: las crisis que pusieron la frontera bajo vigilancia

La actual tensión no constituye un hecho aislado. Durante los últimos cinco años, distintos acontecimientos en Haití han provocado respuestas extraordinarias del Estado dominicano.

Uno de los episodios más significativos ocurrió el 7 de julio de 2021, cuando el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse desencadenó una nueva crisis política y de seguridad.

Ese mismo día, República Dominicana dispuso el cierre inmediato de la frontera, suspendió los mercados binacionales y reforzó la vigilancia terrestre, aérea y marítima.

Las autoridades activaron el Plan Gavión, que contemplaba el despliegue de unidades militares especializadas en puntos críticos de la frontera, ante la posibilidad de que la inestabilidad haitiana provocara situaciones de riesgo.

Posteriormente, el Gobierno permitió la reanudación de las exportaciones hacia Haití por razones humanitarias, al considerar que el desabastecimiento podía agravar la crisis social y generar nuevas presiones migratorias.

En febrero de 2022, Abinader puso en marcha la construcción de la verja perimetral inteligente, presentada como una herramienta para controlar el tránsito irregular, combatir el contrabando y fortalecer la vigilancia fronteriza.

Otro momento de tensión se produjo en septiembre de 2023, cuando el Gobierno dominicano ordenó el cierre total de la frontera terrestre, marítima y aérea debido al conflicto por la construcción de un canal en el río Masacre o Dajabón, en territorio haitiano.

Aunque aquella controversia tenía un origen distinto al actual conflicto de las pandillas, volvió a demostrar cómo los desacuerdos entre ambos países pueden traducirse en restricciones comerciales, movilización militar y medidas extraordinarias de seguridad.

La crisis adquirió una nueva dimensión en marzo de 2024, cuando grupos armados haitianos protagonizaron ataques contra instalaciones estatales y penitenciarias, provocando la fuga de miles de presos y profundizando el deterioro del orden público.

Ante esos acontecimientos, el Consejo Nacional de Seguridad dominicano evaluó la situación y dispuso reforzar la vigilancia con personal y equipos adicionales.

Ese mismo episodio también tuvo repercusiones diplomáticas, debido a las dificultades para el regreso a Haití del entonces primer ministro Ariel Henry, en medio de la ofensiva de las pandillas.

En abril de 2025, el presidente Abinader anunció un paquete de 15 medidas de seguridad y control migratorio, que incluía la incorporación de 1,500 soldados adicionales a los 9,500 que, según informó entonces el Gobierno, estaban desplegados en la frontera.

Las disposiciones también contemplaban una reorganización de las unidades militares y nuevas acciones para fortalecer el control territorial.

La magnitud de la crisis llevó, además, a un encuentro celebrado en mayo de 2025 entre Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, con el propósito de discutir una respuesta de Estado ante la situación haitiana y sus posibles efectos sobre República Dominicana.

Una crisis humanitaria y política que continúa agravándose

Mientras República Dominicana adopta medidas preventivas, Haití enfrenta una crisis que combina violencia armada, desplazamientos masivos, debilitamiento institucional y dificultades para restablecer sus autoridades mediante elecciones.

Un informe presentado por las Naciones Unidas en octubre de 2026 registró 1,123 personas muertas y 440 heridas en hechos relacionados con la violencia de las pandillas entre el 1 de julio y el 1 de octubre.

El documento también situó en aproximadamente 1.49 millones la cantidad de personas desplazadas dentro del territorio haitiano hasta agosto.

La inseguridad ha obstaculizado la circulación de personas y mercancías, limitado el acceso a servicios esenciales y complicado las operaciones humanitarias en distintas comunidades.

A esta situación se suma la prolongada crisis política. El Consejo Electoral Provisional de Haití anunció un nuevo aplazamiento de las elecciones, previstas inicialmente para diciembre de 2026, y fijó el 18 de julio de 2027 como fecha para la primera ronda.

La segunda vuelta fue programada para el 4 de octubre de 2027, en un país que no celebra elecciones nacionales desde 2016 y cuya Presidencia permanece vacante desde el asesinato de Moïse.

Estos acontecimientos mantienen abiertas las interrogantes sobre la capacidad de las autoridades haitianas y de la comunidad internacional para recuperar el control territorial y crear las condiciones necesarias para una transición política estable.

La seguridad fronteriza, un debate que vuelve con cada crisis

Los sucesivos episodios de inestabilidad en Haití han colocado a República Dominicana frente a un desafío permanente: proteger su territorio sin interrumpir innecesariamente la actividad económica de las comunidades fronterizas ni involucrarse militarmente en los conflictos internos del país vecino.

La frontera es también un espacio de intercambio comercial del que dependen numerosas familias y empresas de ambos países.

Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones dominicanas hacia Haití superaron los US$1,040 millones, según datos preliminares de la Dirección General de Aduanas.

Ese volumen refleja la importancia económica de una relación bilateral que puede verse afectada tanto por las restricciones fronterizas como por el control que mantienen las bandas armadas sobre determinadas rutas de transporte en territorio haitiano.

La situación exige distinguir entre las amenazas comprobadas, los riesgos potenciales y las medidas preventivas. Aunque los enfrentamientos en Haití han motivado nuevos despliegues militares dominicanos, las autoridades no han confirmado que las pandillas involucradas en la actual ofensiva hayan penetrado en territorio nacional.

También persisten los desafíos vinculados con la migración, la protección de los derechos humanos, el contrabando, el tráfico de personas y la capacidad de vigilancia de una frontera que combina pasos oficiales con extensas zonas rurales.

En ese contexto, el reforzamiento militar constituye una de las respuestas del Estado, pero la experiencia de los últimos años demuestra que las crisis haitianas también requieren coordinación diplomática, cooperación internacional y mecanismos que permitan preservar la actividad económica fronteriza.

La nueva escalada de violencia en Haití vuelve a plantear una pregunta que ha acompañado a República Dominicana desde 2021: cómo mantener una frontera segura cuando la inestabilidad del país vecino se prolonga y cada nuevo episodio obliga a revisar las medidas de protección.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más