La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) cuestionó la falta de información pública sobre el proceso de evaluación y selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y reclamó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que publique las actas de sus sesiones y los fundamentos de las decisiones adoptadas.

La organización señaló que, aunque estaba previsto que las nuevas designaciones se anunciaran a más tardar el 23 de octubre, al 30 de octubre todavía no se habían comunicado oficialmente los resultados del proceso.

Según la ROI, hasta ahora solo se han publicado dos actas correspondientes a la evaluación de desempeño de jueces de la Suprema Corte cuyos períodos vencieron en abril de este año. La entidad sostuvo que esos documentos tampoco explican las razones por las que algunos magistrados fueron ratificados y otros no.

La organización indicó que tampoco se han divulgado las actas de las sesiones del CNM correspondientes al proceso para cubrir las vacantes en la alta corte.

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A juicio de la ROI, la ausencia de esos documentos limita la posibilidad de conocer los criterios utilizados para evaluar a los aspirantes y fundamentar las decisiones del órgano encargado de los nombramientos.

La entidad sostuvo que la legitimidad de la selección no depende exclusivamente de quiénes resulten designados, sino también de la transparencia del procedimiento y de la explicación pública de las decisiones.

Reclaman paridad de género y valoración de la carrera judicial

La ROI pidió que las designaciones respondan a criterios de idoneidad, trayectoria profesional, independencia, imparcialidad e integridad, además de capacidad jurídica y compromiso con los derechos humanos y el acceso a la justicia.

También reclamó que la renovación de la Suprema Corte contribuya a corregir el desequilibrio de género en su composición.

La organización invocó el principio constitucional de participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión del Estado y consideró que el Consejo Nacional de la Magistratura debe procurar que los nuevos nombramientos avancen hacia una composición paritaria.

En ese contexto, planteó que la presidencia de la Suprema Corte sea ocupada por una mujer con trayectoria en la carrera judicial, como una oportunidad para fortalecer la participación femenina y reconocer la experiencia acumulada dentro del Poder Judicial.

La entidad aclaró que la valoración de la carrera judicial no debe sustituir el examen de la independencia, integridad e idoneidad de cada candidatura.

La ROI también pidió que la selección de los integrantes de la Suprema Corte reconozca la experiencia profesional dentro del sistema judicial, sin convertirla en un criterio exclusivo para los nombramientos.

El pronunciamiento se produce mientras la ciudadanía espera conocer las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura sobre la renovación de la alta corte.

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