El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, ratificó la prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Seguro Nacional de Salud (Senasa), por su presunta vinculación con el caso Cobra 2.0.

Guzmán Vásquez cumple la medida en el centro penitenciario Las Parras y deberá permanecer allí luego de que el tribunal determinara, durante la segunda revisión obligatoria, que no han variado los presupuestos que justificaron su imposición.

El fiscal Emmanuel Ramírez explicó que el juez mantuvo la prisión preventiva al considerar que permanecen las condiciones que sustentaron la decisión de mantener al imputado privado de libertad.

De su lado, el abogado Billy Gerónimo, representante de Guzmán Vásquez, indicó que la defensa mantiene conversaciones con el Ministerio Público con el propósito de alcanzar una solución alterna al proceso.

El jurista afirmó que existen posibilidades de llegar a un acuerdo, aunque aclaró que hasta el momento no se ha definido ningún compromiso.

Asimismo, sostuvo que su representado ha colaborado con el órgano acusador y manifestó su disposición de contribuir a una eventual solución del conflicto judicial.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el imputado devuelva dinero o propiedades, el abogado aseguró que este no posee bienes ni recursos económicos para realizar una devolución.

La próxima revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para dentro de tres meses.

Vinculación con el expediente

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Ángel Luis Guzmán Vásquez se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022.

La acusación también menciona a sus padres, Ángel Guzmán Patricio y Milagros Vásquez Gálvez. Según el órgano persecutor, su padre habría sido utilizado para la triangulación financiera de recursos ilícitos, mientras que su madre habría participado en transacciones con justificaciones falsas y figuraba en el sistema de Senasa con servicios y consultas simuladas con varios médicos de la red.

El caso Cobra 2.0 involucra a varios profesionales de la medicina, entre ellos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

También figuran Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más