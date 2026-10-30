El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Emmanuel López, aplazó por segunda ocasión el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra cuatro ciudadanos colombianos acusados de cometer robos a mano armada en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

El magistrado fijó la audiencia para el próximo martes, a solicitud de los imputados, quienes pidieron más tiempo para preparar sus medios de defensa.

Los acusados son Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonso Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42.

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Durante el operativo, las autoridades ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con 13 cápsulas, recuperaron un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo e incautaron dos vehículos, una motocicleta y seis teléfonos celulares.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían cometido los robos los días 24 y 25 de octubre.

El primero de los hechos ocurrió en el establecimiento AutoShine, ubicado en la plaza Acrópolis, en Piantini. Allí, Fabio Nelson Herrera Bedoya y Carlos Andrés López Usuga presuntamente amenazaron de muerte a un ciudadano con un arma de fuego e intentaron despojarlo de su reloj.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más