El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Emmanuel López, aplazó para el próximo viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra cuatro ciudadanos colombianos investigados por su presunta vinculación con robos a mano armada en distintos sectores de la capital.

Los detenidos fueron identificados como Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42.

De acuerdo con las investigaciones, los extranjeros estarían vinculados con varios hechos delictivos, entre ellos un intento de asalto contra un ciudadano en el sector Piantini, a quien presuntamente intentaron despojar de una cadena y un reloj Rolex.

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El arresto fue realizado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, con el acompañamiento del Ministerio Público, luego de varias denuncias relacionadas con estos hechos.

Durante el operativo, las autoridades ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con 13 cápsulas, recuperaron un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo de 18 quilates e incautaron dos vehículos, una motocicleta y seis teléfonos celulares.

Las pesquisas se iniciaron a partir de distintas denuncias, incluida la de un ciudadano que reportó haber sido despojado de un reloj Rolex con bisel negro y correa Oysterflex.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más