La Policía Nacional arrestó a cuatro ciudadanos colombianos investigados por su presunta vinculación con robos a mano armada en sectores del Distrito Nacional, entre ellos Piantini, donde se reportó un intento de asalto contra un ciudadano al que habrían intentado despojar de una cadena y un reloj Rolex.

Los detenidos fueron identificados como Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42. La operación fue realizada por la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con el acompañamiento del Ministerio Público.

Durante el operativo, los agentes ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con 13 cápsulas, recuperaron un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo de 18 quilates e incautaron dos vehículos, una motocicleta y seis teléfonos celulares.

Las investigaciones comenzaron a partir de varias denuncias, incluida la de un ciudadano que reportó haber sido despojado de su reloj Rolex, con bisel negro y correa Oysterflex.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Otro de los hechos bajo investigación es un intento de asalto ocurrido en la calle André Julio Aybar, en Piantini, donde los presuntos responsables habrían intentado quitarle una cadena y un reloj Rolex a otro ciudadano.

1 de 4 | 2 de 4 | 3 de 4 | 4 de 4 |

Arma, vehículos y documentos ocupados

Según el informe policial, a Fabio Nelson Herrera Bedoya le ocuparon una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, modelo 5906, con su cargador y 13 cápsulas.

A Carlos Andrés López Usuga le recuperaron el reloj Rolex reportado como robado y le ocuparon una motocicleta Bajaj Pulsar N250, negra, del año 2025 y sin placa. También tenía una licencia de conducir colombiana, una licencia internacional y un documento de identidad que, según la Policía, sería falso y estaría a nombre de otra persona.

En tanto, a Víctor Alfonzo Salamanca Cruz le ocuparon una yipeta Kia Seltos blanca, del año 2023, mientras que a Diego Alexander Cetina Liberato le retuvieron una Ford Escape negra, del año 2019.

Los investigadores sospechan que ambos vehículos habrían sido utilizados para vigilar y dar seguimiento a posibles víctimas.

La Policía también incautó seis teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, que serán analizados como parte de la investigación.

La institución informó que contrasta las características de los detenidos y las evidencias recopiladas con imágenes obtenidas durante las pesquisas para establecer sus presuntas responsabilidades en los hechos denunciados.

Los cuatro hombres y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.