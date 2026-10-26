Un total de 679 docentes permanecen en proceso de recibir el pago retroactivo correspondiente a la Evaluación de Desempeño Docente, informó el Ministerio de Educación (Minerd), luego de desembolsar los recursos a 94,360 educadores.

La institución indicó que los pagos realizados representan el 99.29 % de los docentes que calificaron para recibir el incentivo económico. Sin embargo, de los 104,648 expedientes remitidos para gestionar los pagos, no todos generaron un desembolso.

Según los datos divulgados por el ministerio, 8,319 casos fueron clasificados como no aplicables para el retroactivo, mientras que otros 1,290 docentes obtuvieron calificaciones insuficientes para recibir el incentivo.

¿Por qué algunos docentes no recibieron el dinero?

El Minerd explicó que entre los expedientes clasificados como no aplicables figuran los de docentes cuya calificación en la evaluación actual fue inferior a la obtenida en 2017.

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También incluyó los casos en que el monto retroactivo era menor que las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR), por lo que no resultaba un pago neto.

En cuanto a las calificaciones, la escala de incentivos establecida mediante la Resolución 0002/2025 contempla porcentajes de entre un 7 % y un 32 %, según la puntuación obtenida. Los resultados de entre 65 y 69 puntos generan un incentivo del 7 %, mientras que las calificaciones de 91 a 100 puntos corresponden a un 32 %. Las puntuaciones de cero a 64 no generan incentivos.

¿Cómo consultar el pago retroactivo?

Los docentes que no han recibido el dinero o tienen dudas sobre su expediente pueden solicitar información al Ministerio de Educación mediante estos correos electrónicos:

La institución informó que continúa con los trámites administrativos para completar los 679 pagos pendientes. Además, una comisión técnica trabaja en la revisión de las reclamaciones presentadas por los educadores, con el propósito de determinar cuáles casos corresponden a pagos adicionales.

Los docentes que escriban pueden explicar su situación particular y solicitar orientación sobre el estado de su expediente y los pasos que correspondan.

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