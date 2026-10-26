Los docentes que participaron en la Evaluación de Desempeño Docente pueden consultar el estado de sus pagos retroactivos a través de dos correos electrónicos habilitados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).

Para solicitar información, los educadores pueden escribir a las siguientes direcciones:

A través de estos canales, los docentes pueden plantear dudas sobre sus expedientes, solicitar orientación y dar seguimiento a situaciones relacionadas con los pagos retroactivos.

¿Qué ha informado el Minerd sobre los pagos?

El Ministerio de Educación reportó que 94,360 docentes recibieron los pagos retroactivos, cifra equivalente al 99.29 % de quienes calificaron para el incentivo. Otros 679 casos permanecían en proceso de desembolso, según la información divulgada por la institución.

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El Minerd también informó que 8,319 expedientes fueron clasificados como no aplicables para el pago, mientras que 1,290 docentes obtuvieron calificaciones insuficientes para recibir el incentivo.

¿Por qué un docente podría no recibir el retroactivo?

Entre las razones señaladas por el Ministerio figuran los casos en que la calificación actual del docente fue inferior a la obtenida en la evaluación de 2017, así como situaciones en las que el monto retroactivo era menor que las deducciones del impuesto sobre la renta (ISR), por lo que no generaba un pago neto.

Por ello, quienes no hayan recibido el dinero o tengan dudas sobre su expediente pueden utilizar los correos habilitados para solicitar información sobre su situación particular.

¿Cómo se calcula el incentivo?

La escala de incentivos está establecida en la Resolución 0002/2025, acordada por el Minerd y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) el 5 de febrero de 2025.

Los porcentajes varían según la calificación obtenida: desde un 7 % para las puntuaciones de 65 a 69 puntos hasta un 32 % para quienes alcanzaron entre 91 y 100 puntos. Las calificaciones de cero a 64 puntos no generan incentivos.

El Ministerio indicó que continúa con los trámites administrativos para completar los pagos pendientes y que una comisión técnica revisa las reclamaciones presentadas por los docentes.

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