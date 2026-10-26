El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el mayor del Ejército Jorge Nicolás Giovanni Eusebio Bretón, conocido como «el Guardia», por su presunta vinculación con una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas.

El militar fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando se disponía a salir hacia Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA). La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para este lunes 26 de octubre, a las 12:00 del mediodía, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

La investigación está relacionada con un alijo de 237 paquetes de cocaína, con un peso total de 243.40 kilogramos, decomisado el pasado 18 de julio durante un allanamiento en una gallera situada en el kilómetro 36 de la autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brand.

Según el Ministerio Público, la droga fue encontrada dentro de una camioneta Chevrolet Silverado negra, placa OP00671, oculta en compartimientos acondicionados como caletas.

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Otro imputado cumple prisión preventiva

Durante el operativo de julio fue arrestado Alex Orlando Raposo Gómez, a quien se le impusieron tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. El imputado cumple la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

El caso fue declarado de tramitación compleja, según informó el Ministerio Público.

Las autoridades investigan una presunta estructura dedicada al tráfico internacional de drogas desde La Guajira, Colombia, y territorio venezolano hacia las costas este y sur de República Dominicana.

De acuerdo con la investigación, la organización habría utilizado vehículos para trasladar las sustancias ilícitas hacia distintos centros de acopio, entre ellos la gallera donde se produjo el decomiso de julio.

El expediente señala que Bretón habría realizado una transacción relacionada con la droga en ese establecimiento. Esta vinculación forma parte de las imputaciones que deberán ser examinadas en el proceso judicial.

Incautan dinero y armas durante el operativo

En el allanamiento también fueron incautados RD$296,000 en efectivo dentro de un vehículo Toyota Corolla negro, con placa de exhibición PP908736.

Según la investigación, el dinero estaría relacionado con una transferencia de drogas realizada con otra persona cuya identidad no ha sido divulgada por tratarse de una investigación en curso.

Entre los demás objetos decomisados figuran una escopeta calibre 12, un rifle de perdigones, un chaleco antibalas con las letras «Policía Nacional» y un binocular digital de visión nocturna.

La solicitud de prisión preventiva contra el mayor del Ejército constituye una nueva actuación dentro de la investigación sobre la presunta red de tráfico internacional de drogas. La medida solicitada deberá ser conocida por el tribunal, que decidirá si impone la prisión preventiva u otra medida de coerción.

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