El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, conocerá el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo colapso del techo, ocurrido el 8 de abril de 2025, provocó la muerte de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos.

Los puntos centrales de la jornada incluyen la presentación de nuevos testimonios, posibles solicitudes de medidas de coerción y la respuesta del tribunal a las impugnaciones planteadas por la defensa en la audiencia anterior.

El tribunal fue apoderado del caso de manera aleatoria el pasado viernes, luego de que el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, declinara su competencia tras variar la calificación jurídica de los hechos, de homicidio involuntario a homicidio por dolo eventual.

En consecuencia, el magistrado dispuso remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, a fin de que fuera asignado a un tribunal colegiado mediante sorteo.

El juicio de fondo había iniciado el 28 de agosto de 2026 ante la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

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Jueces Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y Franny González Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do

Posteriormente, el 16 de octubre, el juez modificó la calificación jurídica de los hechos, decisión que dio lugar a la declinatoria del caso.

En la fase preliminar, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, concluyó la audiencia el 1 de mayo de 2026 y se reservó el fallo para el 15 de junio de ese mismo año.

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