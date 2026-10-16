El juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, dará a conocer este viernes 16 de octubre su decisión sobre la solicitud de modificar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó el 8 de abril de 2025.

La petición fue presentada por representantes de varias de las víctimas, que procuran que los cargos de homicidio involuntario sean reconsiderados bajo la figura de homicidio por dolo eventual. El cambio supondría una modificación del marco penal con el que se examinan las responsabilidades atribuidas a los hermanos.

El colapso del establecimiento dejó 236 personas fallecidas y 183 heridas.

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Entre los abogados que respaldan la solicitud figura Luis Aybar, quien representa a siete víctimas. El jurista sostiene que los elementos expuestos durante el proceso ofrecen fundamentos para reconsiderar la calificación penal vigente.

La defensa de Antonio y Maribel Espaillat, por su parte, solicita que se rechace la modificación. Sus representantes argumentan que no se han presentado hechos nuevos que justifiquen cambiar los cargos.

La decisión del magistrado se limitará a establecer bajo qué calificación jurídica continuará el proceso. No determinará la culpabilidad o inocencia de los imputados.

La diferencia entre las figuras penales tiene consecuencias para las posibles sanciones. La calificación de homicidio involuntario contempla una pena máxima de dos años, mientras que los delitos dolosos podrían conllevar condenas de hasta 30 años, según lo expuesto durante el proceso judicial.

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