El presidente Luis Abinader informó este domingo que el Gobierno dominicano reforzó la vigilancia en la frontera sur con dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería, ante la situación de seguridad en Haití y las posibles repercusiones para la República Dominicana.

El mandatario explicó que el país mantiene una sesión permanente de seguimiento y que, al regresar a Santo Domingo, sostendría una reunión con los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores para evaluar la situación.

"Hemos movilizado hacia la frontera sur más allá de lo que había, que era una estructura realmente importante y suficiente, pero hemos sobrerreforzado la frontera sur", expresó Abinader al referirse a las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del territorio dominicano.

El presidente precisó que las fuerzas desplegadas en la frontera sumaban entre 10,900 y 11,000 efectivos antes de la incorporación de los dos batallones adicionales.

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Asimismo, indicó que el Gobierno mantiene comunicación con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que opera en Haití, y que ha conversado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Abinader adelantó que volvería a comunicarse con su homólogo salvadoreño este lunes.

"Estamos en permanente contacto para conocer lo que se está haciendo allá y si tiene alguna repercusión a República Dominicana", señaló.

En cuanto a la posibilidad de ofrecer apoyo a Bukele, el mandatario indicó que ambos gobiernos mantienen conversaciones, pero sostuvo que los asuntos relacionados con la seguridad deben manejarse de manera reservada.

Las declaraciones se producen en medio de la búsqueda de cuatro integrantes del contingente salvadoreño desplegado en Haití, desaparecidos después de un ataque ocurrido el 18 de octubre en la zona de Croix-des-Bouquets.

Este domingo, la Fuerza de Supresión de Pandillas informó que recibió, a través de una organización humanitaria, restos humanos que podrían pertenecer a los cuatro militares salvadoreños. Sin embargo, aclaró que todavía no puede confirmar su identidad.

Abinader afirmó que las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad de la República Dominicana, una responsabilidad que, dijo, corresponde a su Gobierno.