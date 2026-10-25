El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, acompañó a los familiares de un sargento de la institución fallecido tras resultar herido de bala durante un incidente con dos hombres en el sector Barrio Nuevo, distrito municipal de La Canela, Santiago.

Las honras fúnebres y el sepelio se realizaron en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte, donde el alto oficial acudió junto al director central de Investigación (DICRIM), general Pedro Matos Pérez, directores regionales y otros miembros de la plana de mando policial.

La institución informó que el incidente se originó por una colisión entre motocicletas y terminó con el agente herido de bala. El sargento falleció posteriormente a consecuencia de las heridas recibidas.

Durante el sepelio, los representantes policiales acompañaron a los familiares, compañeros de armas y allegados del agente, en señal de solidaridad ante su fallecimiento.

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Dos hombres se entregaron a las autoridades

Por el caso, se entregaron a las autoridades dos personas identificadas como un adolescente de 17 años, conocido como “El Menor”, y Steven Antonio Sandoval Bautista, alias “El Vico”, de 21 años.

Según la Policía Nacional, ambos se presentaron ante las autoridades tras el despliegue policial realizado para localizarlos y quedaron a disposición de la justicia para los procedimientos correspondientes.