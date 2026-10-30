Defensa de hombre acusado de lanzar piedra al vehículo de Miriam Cruz dice que es padre de cinco hijos y trabaja como mensajero

Eddy Martínez Núñez, de 32 años, es padre de cinco hijos y trabaja como mensajero para mantener a su familia, destacó su defensa al cuestionar la solicitud de prisión preventiva en su contra por lanzar una piedra contra el vehículo de la cantante Miriam Cruz y romper el cristal trasero.

La abogada del imputado, Yesenia Dipitón, aseguró que su defendido utilizaba la motocicleta para realizar labores de mensajería y que el incidente ocurrió después de que el vehículo en el que se desplazaba la artista supuestamente lo rebasara, lo orillara y provocara que cayera en un hoyo.

De acuerdo con la versión de la representante legal, Martínez Núñez intentó llamar la atención de los ocupantes del automóvil para informarles de que se le habían caído los paquetes que transportaba. Al no recibir respuesta, reaccionó lanzando una piedra contra el vehículo.

Dipitón sostuvo que su cliente posteriormente pidió disculpas por lo ocurrido y afirmó que la acción estuvo dirigida contra el automóvil, no contra la artista.

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En tanto, el juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para este domingo el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Martínez Núñez.

La abogada explicó que el aplazamiento se produjo para permitir la presencia de las víctimas, quienes, según indicó, comunicaron que tenían compromisos en el consulado y no podían asistir.

La defensa manifestó su inconformidad con la decisión, al señalar que el imputado permanece detenido desde el miércoles y que esta era la primera audiencia para conocer la medida de coerción.

Asimismo, cuestionó que el Ministerio Público solicite prisión preventiva bajo el argumento de falta de arraigo. La abogada sostuvo que Martínez Núñez tiene cinco hijos y cuenta con una actividad laboral para sostener a su familia.

El hombre fue localizado por las autoridades en la intersección de las calles Soco y Cenoví, en el sector Los Ríos, Distrito Nacional, tras las investigaciones iniciadas a raíz de la denuncia de Miriam Cruz, quien difundió el incidente a través de sus redes sociales y de la plataforma de denuncias virtuales de la Policía Nacional.

Durante el operativo, los agentes ocuparon una motocicleta Bajaj Platina, azul con negro y sin placa, que presuntamente habría sido utilizada en el incidente.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más