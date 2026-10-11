La Policía Nacional informó que apresó a un hombre señalado como responsable de lanzar una piedra contra el vehículo de la cantante Miriam Cruz, provocando la rotura del cristal trasero.

El detenido fue identificado como Eddy Martínez Núñez, de 32 años, quien fue localizado en la intersección de las calles Soco y Cenoví, en el sector Los Ríos, Distrito Nacional, luego de las investigaciones iniciadas a raíz de la denuncia realizada por la artista.

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Según la institución, Cruz dio a conocer lo ocurrido a través de sus redes sociales y también utilizó la Plataforma de Denuncias Virtuales de la Policía Nacional, lo que permitió iniciar las diligencias para identificar al presunto responsable.

Policía asegura que admitió el hecho

Durante la intervención, los agentes ocuparon una motocicleta Bajaj Platina, azul con negro y sin placa, que presuntamente habría sido utilizada por Martínez Núñez al momento del incidente.

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La Policía indicó que el detenido admitió haber cometido el hecho y quedó bajo custodia para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Miriam Cruz y su equipo de trabajo agradecieron a la institución por la respuesta ofrecida tras la denuncia y por las diligencias realizadas para localizar al señalado.

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