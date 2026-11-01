La Policía Nacional informó que investiga las circunstancias en que una mujer de 34 años fue ultimada a tiros presuntamente por su expareja, de 44 años, quien posteriormente se suicidó utilizando la misma arma de fuego, en un hecho ocurrido la madrugada de este domingo 1 de noviembre, en el municipio de Las Yayas de Viajama, provincia de Azua.

La víctima fue identificada como Yocanda Elizabeth Ramírez de los Santos, quien falleció a consecuencia de heridas por arma de fuego que, según las informaciones preliminares, le habría ocasionado su expareja, Rafael Antonio Ramírez Ramírez, quien posteriormente se disparó y murió en el lugar.

Al ofrecer los detalles preliminares, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que el arma utilizada en el hecho se encuentra en poder de los investigadores, quienes trabajan para establecer las circunstancias que rodearon esta tragedia.

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Pesqueira indicó que, conforme avancen las investigaciones, la institución ofrecerá mayores detalles sobre el caso.

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