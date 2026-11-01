El sociólogo, académico y conferencista Cándido Mercedes consideró que la crisis institucional y de seguridad que atraviesa Haití representa uno de los mayores desafíos para República Dominicana, debido a sus repercusiones en la seguridad fronteriza y la estabilidad nacional.

Durante una entrevista con el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana por RNN Canal 27, Mercedes sostuvo que el debilitamiento de las instituciones haitianas y la pérdida de control estatal sobre amplias zonas de ese territorio han obligado al Gobierno dominicano a incrementar los recursos destinados a la defensa nacional y la protección fronteriza.

El académico valoró la postura de la diplomacia dominicana y sus reiterados llamados a los organismos internacionales para que asuman un papel más activo en la búsqueda de soluciones a la crisis haitiana.

No obstante, consideró que República Dominicana debe mantener una posición firme en la defensa de su frontera, sin recurrir a intervenciones directas en territorio haitiano, por las implicaciones históricas, políticas y diplomáticas que estas podrían generar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, señaló que la participación de fuerzas internacionales podría contribuir a restablecer condiciones mínimas de seguridad en Haití y facilitar posteriormente procesos institucionales, como la celebración de elecciones.

Cuestiona lentitud de la comunidad internacional

Mercedes manifestó que el deterioro institucional de Haití se ha prolongado durante varios años sin una respuesta proporcional de los principales actores internacionales.

Advirtió que mientras más tiempo permanezca sin solución la crisis, mayores serán las dificultades y los costos de cualquier intervención futura para recuperar la gobernabilidad.

También alertó sobre las consecuencias regionales de un Estado que no puede ejercer control efectivo sobre su territorio, entre ellas el crimen organizado, el tráfico ilícito y otras manifestaciones de inseguridad transnacional.

Al referirse a la seguridad ciudadana en República Dominicana, Mercedes cuestionó la percepción de que el país atraviesa una ola extraordinaria de criminalidad.

Explicó que existe una diferencia entre los indicadores estadísticos y la percepción social de inseguridad, al considerar que las redes sociales y algunos medios de comunicación contribuyen a amplificar determinados hechos delictivos.

Indicó que la difusión y repetición constante de imágenes y noticias sobre acontecimientos violentos pueden generar una sensación de inseguridad que no necesariamente se corresponde con el comportamiento general de las estadísticas de criminalidad.

El sociólogo también expresó preocupación por las muertes de presuntos delincuentes durante operativos policiales y cuestionó que los denominados “intercambios de disparos” sean utilizados recurrentemente para explicar estos acontecimientos.

Mercedes recordó que la función constitucional de la Policía Nacional es prevenir, perseguir y combatir el delito dentro del marco de la ley, respetando los derechos fundamentales y las garantías del debido proceso.

En ese sentido, sostuvo que la misión de los organismos de seguridad debe estar orientada a capturar y someter a la justicia a quienes infrinjan la ley, y no a su eliminación física.

Llama a fortalecer el Estado de derecho

Finalmente, Mercedes planteó que los desafíos de seguridad que enfrenta el país deben abordarse mediante instituciones sólidas, políticas públicas eficaces y un respeto estricto al orden constitucional.

Consideró que en una sociedad democrática la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales deben avanzar de manera simultánea, sin recurrir a actuaciones que puedan debilitar la legitimidad de las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de la ley.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más