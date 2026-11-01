Estas son las provincias en alerta verde por incidencia de una vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó siete provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas que prevalecen sobre el territorio nacional por la incidencia de una vaguada.
De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la vaguada continuará generando inestabilidad atmosférica, situación que, combinada con el aporte de humedad transportado por el viento del este/noreste, favorecerá durante la tarde la ocurrencia de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.
Las demarcaciones bajo alerta verde son:
- Gran Santo Domingo
- Distrito Nacional
- Monte Plata
- San Cristóbal
- La Vega
- Monseñor Nouel
- San Pedro de Macorís
Ante estas condiciones, el COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
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