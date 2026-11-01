El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) clausuró una fábrica clandestina de cartón, identificada como “Fábrica Cartesa”, ubicada en el municipio de San Antonio de Guerra, por incumplir diversas disposiciones legales y administrativas.

Según informó la institución, el establecimiento carecía del Certificado de Uso de Suelo y de las autorizaciones necesarias para realizar sus actividades comerciales. Además, habría contratado personal extranjero de manera irregular.

Durante una inspección técnica, miembros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) desmantelaron un almacén clandestino de combustibles que operaba sin cumplir las disposiciones de la Ley núm. 112-00 sobre Hidrocarburos.

En la intervención fue decomisado un tanque con capacidad para 5,000 litros de combustible y retenidos 1,000 galones de gasoil, cuyo valor total fue estimado en RD$2,250,000.

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El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, manifestó que la República Dominicana está abierta a las inversiones extranjeras y al comercio, siempre que las actividades se desarrollen dentro del marco de la ley.

El operativo contó con el apoyo de la Dirección General de Migración (DGM), que verificó el estatus migratorio de los extranjeros de origen asiático presentes en el establecimiento.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) dispuso la paralización de la obra por presuntas violaciones a la Ley núm. 687-82, sobre Reglamentos Técnicos para la Preparación y Ejecución de Proyectos.

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