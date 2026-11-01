El magistrado Rigoberto Sena impuso una garantía económica de RD$300,000, impedimento de salida del territorio nacional y presentación periódica contra Eddy Martínez Núñez, imputado por lanzar una piedra al vehículo en el que se desplazaba la popular merenguera Miriam Cruz.

La decisión se produce luego de que la pasada semana fuera aplazado el conocimiento de la medida de coerción, por lo que el tribunal conoció este domingo la solicitud presentada contra el imputado.

Durante la audiencia, el magistrado descartó la prisión preventiva al considerar que Martínez Núñez no representa peligro de fuga y cuenta con arraigo suficiente para responder al proceso judicial.

Yesenia Dipitón, abogada de Eddy Martínez Núñez, de 32 años, acusado de lanzar una piedra al vehículo de Miriam Cruz.

La decisión fue dada a conocer por la abogada Yessenia Dipinton, representante legal del imputado, quien valoró positivamente la resolución y sostuvo que las medidas impuestas garantizan la comparecencia de su defendido a las distintas etapas del proceso, sin vulnerar sus derechos fundamentales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con esta decisión, Martínez Núñez enfrentará en libertad la etapa de investigación e instrucción del proceso, sujeto al cumplimiento de las medidas de coerción establecidas por el tribunal.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más