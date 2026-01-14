El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, reafirmó el compromiso del Poder Judicial con una justicia ética, íntegra y solvente, al encabezar el acto de apertura de la nueva promoción del Programa de Formación de Aspirantes a Jueces (as), grupo 1-2026, de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), en el que ingresaron 13 nuevos aspirantes para prepararse y servir al país.

El grupo está integrado por jóvenes profesionales del derecho (seis mujeres y siete hombres), egresados de diferentes universidades del país, seleccionados como resultado del concurso unificado, en sus versiones 1-2025 y 2-2025.

Los nuevos aspirantes a formar parte de la judicatura son: Pedro Domingo Mateo Morrobel, Juan Samuel Gómez Ferreras, Esther Berenise Liz Jiménez, Miguel Eloy Martínez Recio, Leidy Josefina Lespín Tapia, Carina Elisa Jiménez Morillo y Alfredo Humberto Rodríguez Medrano.

También Germán Gabriel Reyes Gautreaux, Mabelin Idalina Javier Cedeño, Emmanuel Mota Concepción, Raykeny de Jesús Rodríguez Rosario, Massiel Stefany Soriano Martínez y Estrella Divina Capellán Santana.

El magistrado Henry Molina pronunció las palabras de apertura, en las que dijo que la justicia que se proponen alcanzar hacia el año 2034 requiere de estructuras modernas y procesos digitales. Recordó a los nuevos ingresados que la ENJ es un lugar donde, además de aprender derecho, se forma carácter, se aprende a decidir y se toma conciencia del poder que implica juzgar.

“Aprendan haciendo y reflexionando. Sean conscientes del poder que ejercen al juzgar. Lean la realidad antes de aplicar la norma. Vivan la Constitución cada día, elijan la ética, incluso cuando cueste. Escuchen antes de decidir. No normalicen la mora, usen los medios y herramientas para servir mejor. Nunca dejen de formarse; y, por último, tengan el coraje de ser distintos, de transformar la realidad desde la justicia”, aconsejó el magistrado al mencionar el decálogo para cuando las dudas los invadan.

Durante el acto, la magistrada Ana Magnolia Méndez Cabrera, jueza del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, compartió un mensaje en calidad de egresada de la ENJ, en el que resaltó el compromiso, la vocación y la responsabilidad que exige la carrera judicial.

“En lo personal, el inicio de mi proceso formativo fue una hermosa oportunidad para dedicar tiempo exclusivo a la adquisición de los conocimientos fundamentales para ejercer la judicatura. El legado de una buena preparación consiste en ayudarnos a aprender y desaprender de manera constante. Y lo que más ayudó a mi formación fue la disciplina”, relató Ana Méndez, al tiempo que exhortó a los aspirantes a aprovechar esa experiencia formativa.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, quien también hizo un llamado a aprovechar el espacio de formación, las ventajas que ofrece la digitalidad y demás herramientas tecnológicas.

En este proceso de formación, que tendrá una duración de 24 meses, los futuros jueces y juezas serán capacitados por académicos nacionales e internacionales, así como por actores del sistema de justicia de reconocido prestigio, quienes aportarán sus conocimientos y una visión integral y global del derecho.

Con la apertura de este nuevo grupo, la ENJ reafirma su compromiso con la excelencia académica y la formación de una judicatura íntegra y altamente capacitada, preparada para responder a las necesidades de la sociedad y contribuir al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho.

Conforme al artículo 150 de la Constitución de la República, para ser designado juez(a) del Poder Judicial, todo aspirante deberá someterse a un concurso público de oposición y luego aprobar satisfactoriamente el programa de formación de la Escuela Nacional de la Judicatura.

A la actividad asistieron jueces de la Suprema Corte de Justicia, miembros del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Directivo de la ENJ, de la Comisión Académica, docentes, funcionarios judiciales, decanos de las escuelas de derecho, miembros de la comunidad jurídica y otros invitados.

