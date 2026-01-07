Luis Henry Molina: 90 % de los casos se resuelve en un año o menos
El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, reiteró este miércoles 7 que la mora judicial en el país ha sido reducida de manera sustancial, al punto de que hoy el 90 % de los casos se resuelve en un año o menos, con plazos más previsibles y favorables para la vida de las personas y el desarrollo nacional.
Según explicó, el tiempo promedio de decisión es de 12 meses en materia civil y comercial; seis meses en los ámbitos inmobiliario, contencioso-administrativo, tributario y laboral; y tres meses en materia penal para el 80 % de los casos. En tanto, los procesos de extradición se resuelven en un plazo de 24 horas.
Molina, en ocasión del Día del Poder Judicial, sostuvo que estos avances han permitido eliminar más de 40 años de mora judicial estructural — uno de los principales escollos del Poder Judicial —, mediante la instauración de una disciplina férrea y una cultura de rechazo al retardo, lo que —dijo— ha servido de modelo para todo el sistema judicial.
Indicó que como resultado de esa política, la lucha contra la tardanza se ha extendido a todos los tribunales del país, logrando que el 87 % de las salas a nivel nacional estén al día y que la información judicial se mantenga actualizada en línea.
No obstante, reconoció que persisten retos en los departamentos más congestionados y en materias como la inmobiliaria. Precisó que, de los 11 departamentos judiciales, solo Santo Domingo no alcanza el 80 % de tribunales al día, lo que constituye la prioridad inmediata de trabajo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia añadió que los asuntos administrativos se redujeron del 49 al 36 % del total de casos, lo que ha permitido a los jueces disponer de mayor espacio para cumplir con su labor jurisdiccional.
En torno al sistema penal, Molina a firmó que el Poder Judicial ha trabajado junto al Ministerio Público y a la Defensa Pública, promoviendo una cultura de acuerdos para la "solución temprana y no adversarial".
En ese sentido, indicó que, bajo esta política, se pasó de un 13 a un 75 % de casos resueltos por acuerdo en el último trimestre del pasado año. "Esta es la única manera en que un sistema acusatorio puede cumplir su cometido".