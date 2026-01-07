Según explicó, el tiempo promedio de decisión es de 12 meses en materia civil y comercial; seis meses en los ámbitos inmobiliario, contencioso-administrativo, tributario y laboral; y tres meses en materia penal para el 80 % de los casos. En tanto, los procesos de extradición se resuelven en un plazo de 24 horas.

Molina, en ocasión del Día del Poder Judicial, sostuvo que estos avances han permitido eliminar más de 40 años de mora judicial estructural — uno de los principales escollos del Poder Judicial —, mediante la instauración de una disciplina férrea y una cultura de rechazo al retardo, lo que —dijo— ha servido de modelo para todo el sistema judicial.

Indicó que como resultado de esa política, la lucha contra la tardanza se ha extendido a todos los tribunales del país, logrando que el 87 % de las salas a nivel nacional estén al día y que la información judicial se mantenga actualizada en línea.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

No obstante, reconoció que persisten retos en los departamentos más congestionados y en materias como la inmobiliaria. Precisó que, de los 11 departamentos judiciales, solo Santo Domingo no alcanza el 80 % de tribunales al día, lo que constituye la prioridad inmediata de trabajo.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia añadió que los asuntos administrativos se redujeron del 49 al 36 % del total de casos, lo que ha permitido a los jueces disponer de mayor espacio para cumplir con su labor jurisdiccional.