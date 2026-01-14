Tras un retraso de 10 meses y 14 días, el Gobierno inició la emisión del primer pasaporte electrónico, un documento que había sido prometido para febrero del 2025 y cuya entrega oficial se concretó este miércoles 14 de enero del 2026, con la entrega del ejemplar al presidente Luis Abinader.

Fue en junio de 2024 cuando el país presentó el proyecto de adquisición de pasaportes electrónicos. Las autoridades adelantaron que la iniciativa, que ya contaba con una fecha estimada de lanzamiento para febrero del 2025, tendría un costo de RD$ 6,000 millones en un período de cinco años, para la emisión de cinco millones de pasaportes.

En ese momento, se proyectó que el primer pasaporte electrónico sería emitido en febrero de 2025.

Al respecto, el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Opinio Antonio Díaz Vargas, explicó que el objetivo del proyecto es dotar al país de un documento de viaje más seguro, que incorpore un chip y elementos biométricos y biográficos.

Díaz Vargas señaló que entre las ventajas del pasaporte electrónico figuran la automatización de los procesos de control migratorio, así como la posibilidad de avanzar hacia la supresión de visados con otros Estados, en el marco de los 193 países miembros de la base internacional.

Sin embargo, el 20 de enero de 2025 el Gobierno anunció el aplazamiento de la emisión, que pasó de febrero a agosto de 2025, además de informar que el Consorcio Franco Americano EMT sería el encargado de emitir el documento tras resultar adjudicatario de la licitación.

Por su parte, el presidente Luis Abinader indicó que durante 2024 el 8 % de la población dominicana recibió pasaportes, con la emisión de 832,124 libretas.

En septiembre de 2025 llegaron al país los primeros ejemplares del pasaporte electrónico. En ese momento se informó que el documento tendría una vigencia de cinco años para los menores de edad y de 10 años para los adultos, además de incorporar una hoja de datos de policarbonato, microchip electrónico y firma digital encriptada.

La Dirección General de Pasaportes destacó que el nuevo pasaporte electrónico no solo fortalecerá la seguridad nacional de la República Dominicana, sino que también alineará al país con los estándares internacionales.

No obstante, fue el miércoles 14 de enero del 2026 cuando el Gobierno inició de manera simbólica la emisión del nuevo pasaporte electrónico, con la entrega del primer documento al presidente Luis Abinader.

Para el 15 de enero se anunció la apertura de citas dirigidas a ciudadanos con pasaportes vencidos o con menos de seis meses de vigencia, así como a solicitantes por primera vez.

