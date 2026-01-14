Este miércoles 14 de enero, se emitirá el primer pasaporte electrónico dominicano, el cual será entregado al presidente de la República, Luis Abinader.

La entrega del documento de viaje electrónico, cuya emisión se había anunciado para el pasado 2025, con una inversión de unos 6,000 millones de pesos, tendrá una primera fase en la que la captura de datos de los ciudadanos será únicamente en la nueva sede de la Direccional Nacional de Pasaportes (DGP) de la avenida Doctor Defilló con John F. Kennedy, en Los Prados, Distrito Nacional.

Según datos suministrados por la entidad, el jueves 15 de enero, se llevará a cabo la apertura de citas para los ciudadanos con pasaportes vencidos o menos de 6 meses de vigencia, así como las solicitudes de primera vez.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Agregó que, para mediados de febrero, se dará inicio con la captura de datos de los ciudadanos con citas hábiles y la entrega de sus nuevos pasaportes.

En ese período, entre la apertura de citas a la ciudadanía (15 de enero) y el inicio de la captura de datos o enrolamiento (mediados de febrero), la Dirección Nacional de Pasaportes realizará la captura del personal diplomático y oficial dominicano.

El despliegue gradual del servicio, comenzará por las oficinas de mayor demanda en Santo Domingo y la Región Norte, hasta abarcar en todo el país.

La Dirección General de Pasaportes indicó que en ese período de transición, el pasaporte dominicano actual y el nuevo pasaporte biométrico coexistirán, hasta que concluya el proceso general de renovación de la ciudadanía.

Características del nuevo pasaporte

El pasaporte electrónico tiene un chip que almacena los datos biométricos de las personas y la firma encriptada.

El nuevo pasaporte tiene una hoja de datos de policarbonato multicapa, resistente y con grabado láser.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más