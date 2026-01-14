Este miércoles, el presidente Luis Abinader recibirá el primer pasaporte dominicano en su modalidad biométrica, en un acto que marca un hito en la modernización y actualización del documento de viaje nacional.
No obstante, entre la apertura de citas al público y el inicio formal del enrolamiento ciudadano, la Dirección General de Pasaportes (DGP) estará concentrada en la captura de datos del personal diplomático y oficial, incluyendo funcionarios públicos y miembros del Ejército.
La institución informó que el 15 de enero se habilitará la apertura de citas para la entrega del pasaporte dominicano para los ciudadanos cuyos pasaportes estén vencidos o tengan menos de seis meses de vigencia, así como para quienes soliciten el documento por primera vez bajo el nuevo formato biométrico.
A mediados de febrero, comenzará la captura de datos de los ciudadanos con citas de pasaporte válidas y la entrega progresiva de los nuevos pasaportes, documento que estará con mayor seguridad y actualización tecnológica.
El despliegue del servicio se realizará de forma gradual, iniciando en las oficinas de mayor demanda ubicadas en Santo Domingo y la región Norte, hasta extenderse a todo el territorio nacional.
Durante este período de transición, el pasaporte dominicano actual y el nuevo pasaporte biométrico coexistirán, hasta que concluya el proceso general de renovación de la ciudadanía.
Asimismo, conforme avance la implementación y de acuerdo con la capacidad operativa de las oficinas, la DGP informó que ampliará el servicio para permitir la renovación anticipada según el año de expiración del documento.
Compartir esta nota