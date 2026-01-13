Este miércoles 14 de enero, se emitirá el primer pasaporte electrónico dominicano, el cual será entregado al presidente de la República, Luis Abinader.

La entrega del documento de viaje electrónico, cuya emisión se había anunciado para el pasado 2025, con una inversión de unos 6,000 millones de pesos, tendrá una primera fase en la que la captura de datos de los ciudadanos será únicamente en la nueva sede de la Direccional Nacional de Pasaportes (DGP) de la avenida Doctor Defilló con John F. Kennedy, en Los Prados, Distrito Nacional.

La primera impresión del pasaporte electrónico está pautada para las 10:00 de la mañana de este miércoles en la nueva sede.

De acuerdo con la entidad, el próximo 15 de enero será la apertura de citas a los ciudadanos con pasaportes vencidos o menos de 6 meses de vigencia, y solicitudes de primera vez.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

⁠A mediados de febrero, se iniciará con la captura de datos de los ciudadanos con citas hábiles y la entrega de sus nuevos pasaportes.

En tanto que el despliegue gradual del servicio, comenzará por las oficinas de mayor demanda en Santo Domingo y la Región Norte, hasta abarcar en todo el país.

En ese período, entre la apertura de citas a la ciudadanía y el inicio de la captura de datos (enrolamiento), la Dirección Nacional de Pasaportes estará realizando la captura del personal diplomático y oficial dominicano.

Lo que debes saber del nuevo pasaporte electrónico

⁠El pasaporte electrónico tiene un chip que almacena los datos biométricos de las personas y la firma encriptada .

Ambos pasaportes manual (actual) y electrónico (nuevo) coexistirán al mismo tiempo, hasta tanto culmine el proceso de renovación de la ciudadanía.

A medida que avance su implementación y en función de la capacidad de atención de las oficinas, la DGP ampliará gradualmente el servicio para permitir la renovación anticipada por año de expiración.

El nuevo pasaporte tiene una hoja de datos de policarbonato multicapa, resistente y con grabado láser. Posee un chip integrado que almacena los datos biométricos del titular y firma encriptada.

La nueva libreta es de alta resistencia al agua y calor, lo que dificulta su desgaste.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más