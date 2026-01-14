La Dirección General de Pasaportes entregó este miércoles el primer pasaporte electrónico al presidente de la República, Luis Abinader, como una forma de la modernización del sistema de identificación internacional.

Con la incorporación del pasaporte electrónico, los ciudadanos pueden renovar o solicitar por primera vez este documento en diversas oficinas a nivel nacional.

A partir de este jueves 15 de enero, en el Gran Santo Domingo, el servicio está disponible en la sede central y en la Zona Oriental, desde las 8 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde de lunes a viernes. En la región Sur, operan oficinas en Azua y Barahona.

En el Cibao, las dependencias se encuentran en La Vega, Santiago, Puerto Plata, Montecristi y Nagua, mientras que en la región Este está habilitada la oficina de San Francisco de Macorís.

Adicionalmente, la Dirección General de Pasaportes informó que cuenta con un Punto de Captura y Entrega–ACIS en Santiago.

En el caso del Centro de Atención al Ciudadano Punto GOB Sambil, el horario de servicio es de lunes a viernes hasta las 8:00 de la noche; los sábados hasta las 6:00 de la tarde y los domingos hasta las 4:00 de la tarde.

Esta nueva libreta fue anunciada el 4 de junio como un proyecto de adquisición y mantenimiento de la nueva infraestructura para la expedición de pasaportes electrónicos.

Se trata de un documento biométrico que incorpora un chip con datos encriptados y avanzadas medidas de seguridad, lo que garantiza mayor protección de la información personal y mayor aceptación internacional.

Además, el organismo estatal entre enero y noviembre de 2025, la institución emitió un total de 418,622 pasaportes, reflejando la demanda del servicio y la importancia de esta actualización tecnológica.

