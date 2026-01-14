El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, destacó que el nuevo pasaporte electrónico dominicano representa un avance de la estrategia de política exterior, porque el fortalecimiento de los documentos de viaje es una de las condiciones que exige la mayoría de los Estados para flexibilizar los requisitos de visado.

Indicó que conscientes de esta realidad, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores han acompañado de manera estrecha todo el proceso desarrollado por la Dirección General de Pasaportes para hacer posible "este cambio necesario".

"A partir de este año, contaremos con un instrumento adicional para nuestras negociaciones diplomáticas, con el objetivo de lograr un mayor número de destinos libres de visado para los dominicanos que desean conocer más allá de nuestras costas. Pero, ante todo, dispondremos de un documento que reduce drásticamente los riesgos de fraude: un pasaporte en el que el mundo puede confiar y con el cual los dominicanos podemos sentirnos debidamente representados", manifestó el canciller.

Álvarez, al estar presente en la primera impresión del pasaporte electrónico y que fue entregado al presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo que la movilidad de las personas es un factor clave para el desarrollo económico, social y cultural de las naciones, y que contar con documentos de viaje modernos, seguros y reconocidos internacionalmente resulta fundamental para facilitar el tránsito, al tiempo que se protege y se garantiza la identidad.

Consideró que la transformación del pasaporte dominicano es mucho más que una actualización técnica, porque coloca al ciudadano en el centro y le provee herramientas confiables para su interacción con el exterior.

Sostuvo que desde el Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios, trabajaran para que el nuevo pasaporte esté pronto al alcance de los más de dos millones de dominicanos que residen en el exterior.

Destacó que este avance se suma a otros hitos recientes, como la inclusión de República Dominicana entre los países elegibles para el programa de viajero confiable Global Entry de Estados Unidos. "No es una concesión, sino un reconocimiento a la seriedad de nuestros sistemas de identificación, a la confiabilidad de nuestras instituciones y a la credibilidad internacional que el país ha venido consolidando".

"Hoy damos un paso que fortalece nuestra soberanía documental, eleva la posición internacional de República Dominicana y amplía las oportunidades concretas de nuestra gente. Este pasaporte electrónico no es solo un documento de viaje: es una señal clara de que el país avanza, cumple con los estándares internacionales más exigentes e inspira confianza", concluyó el ministro.

