El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, afirmó que por primera vez el sistema judicial dominicano alcanzó el 100 % en el índice de transparencia, un indicador que —según explicó— no mide trámites administrativos, sino la confianza recuperada de la ciudadanía en la justicia.

Durante la conmemoración del Día del Poder Judicial, Molina señaló que los informes anuales de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia se presentan en el plazo establecido ante el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que "rompió décadas de tradición y estableció un nuevo estándar institucional" basado en la rendición de cuentas, al afirmar que los jueces también deben responder por su labor.

En su discurso, que se extendió por poco más de 24 minutos, destacó la creación del Observatorio del Poder Judicial, una plataforma de datos abiertos que permite a cualquier ciudadano conocer el desempeño de cada tribunal y seguir el avance de la justicia en su comunidad.

"Demostramos que es posible poner en funcionamiento un escalafón judicial, como herramienta de independencia y armonía interna. Reforzamos el sistema de incentivos y la evaluación del desempeño, vinculándolos al servicio prestado a la ciudadanía". ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia.

El presidente del alto tribunal indicó, además, que fue aprobado un Código de Comportamiento Ético reconocido internacionalmente, junto con el fortalecimiento de espacios preventivos de reflexión ética.

Asimismo, resaltó que más de 400 mil decisiones de todos los tribunales, desde la Suprema Corte hasta los juzgados de paz, están disponibles en línea a través de JURISTECA, lo que ha transformado la forma de estudiar el derecho, litigar y comprender el trabajo de los jueces.

Molina agregó que la jurisprudencia casacional es revisada y sistematizada en un anuario que figura en los principales repositorios internacionales, lo que permite observar cómo evolucionan los criterios judiciales y cómo se construye el derecho a partir de los casos, fortaleciendo la seguridad jurídica y haciendo la justicia más clara y previsible para la sociedad.