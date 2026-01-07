El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, aseguró que la justicia que hoy tiene el país es la basa sobre que se debe seguir avanzando para enfrentar los desafíos que persisten.

En su discurso por el Día del Poder Judicial, Molina dijo que la justicia es un puente seguro para quienes buscan amparo y escudo firme para quienes necesitan protección.

"Defendemos una justicia íntegra y firme, que no se doblega ni responde a presiones o intereses ajenos, vengan de donde vengan". Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Indicó que se necesita una justicia que actúa siempre en resguardo de la soberanía nacional, de los derechos fundamentales y del debido proceso como garantía esencial del Estado de Derecho.

En su discurso destacó la hoja de ruja del Plan Justicia del Futuro 2034, con el que buscarán una justicia sin mora, con casos resueltos en un año o menos en todos los tribunales.

Además, que todos los servicios estén en línea e interoperables, que no existan barreras geográficas, económicas, sociales ni culturales.

La hoja de ruta, buscará lograr una justicia en la que los más vulnerables confíen, porque reciben un trato digno. "Una justicia pensada para las personas, que consolida la visión de Justicia Abierta mediante una comunicación clara, asertiva, con espacios de participación, transparencia e innovación", aseguró

También, dijo que el objetivo es contar con jueces respaldados por una carrera estable que premia el mérito y garantiza su independencia. Que ofrece seguridad jurídica y promueva el desarrollo nacional.

