Mientras el Teleférico y la Línea 2C del Metro suspendieron operaciones de manera intermitente por la vaguada, la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) confirmó que sus rutas siguieron activas este miércoles y sin interrupciones, aunque exhortó a la población a salir solo si es necesario.

En medio de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que afectan al Gran Santo Domingo este miércoles 8 de abril, la OMSA informó que mantiene su servicio de transporte con normalidad, cumpliendo con su misión de garantizar la movilidad de los usuarios.

No obstante, la institución exhortó a la ciudadanía a desplazarse solo por necesidad y a mantenerse atenta a las informaciones emitidas por los organismos oficiales de emergencia, así como a sus redes sociales, ante cualquier eventualidad en el servicio.

El anuncio de la OMSA contrasta con las decisiones tomadas horas antes por la Empresa Metropolitana de Transporte (MT), que suspendió de manera preventiva las operaciones de las líneas 1 y 2 del Teleférico de Santo Domingo y la Línea 2C del Metro hacia Los Alcarrizos, debido a las condiciones climáticas y las descargas eléctricas.

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Si bien el Teleférico reanudó operaciones aproximadamente una hora después, la Línea 2C del Metro, inaugurada el pasado 24 de febrero y aún en período de marcha blanca, no ha reportado restablecimiento de su servicio hasta el momento.

De esta forma, la OMSA se posiciona como el único sistema de transporte público masivo que no interrumpió operaciones durante la jornada de lluvias de este miércoles.

Las precipitaciones responden a una vaguada que desde el lunes afecta a gran parte del territorio dominicano. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que los aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, podrían mantenerse al menos hasta este miércoles en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, Azua y Barahona.

La situación también ha provocado la salida de servicio del acueducto Isa-Mana por la alta turbidez de los ríos, dejando sin agua potable a sectores de Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga y Santo Domingo Oeste. En total, 17 provincias se mantienen bajo alerta por las lluvias.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de emergencia.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más