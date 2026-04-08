El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, se trasladó este miércoles a Manoguayabo como parte de un recorrido de supervisión y coordinación operativa ante las lluvias que afectan distintas zonas del país.

La visita se produce en el contexto de las alertas emitidas por los organismos de emergencia, debido a las condiciones climáticas que han generado inundaciones y riesgos en comunidades vulnerables.

Monitoreo zonas vulnerables

De acuerdo con la institución, la presencia del alto mando policial en el terreno busca fortalecer la respuesta preventiva, así como el monitoreo directo de las áreas más afectadas.

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Asimismo, se informó que durante el recorrido se mantiene la articulación con unidades de socorro y organismos de protección civil, con el objetivo de garantizar una intervención rápida y oportuna en favor de la ciudadanía.

Las autoridades continúan desplegadas en distintos puntos del país como parte de las acciones de vigilancia y asistencia ante los efectos de las lluvias.

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