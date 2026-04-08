La Defensa Civil informó que mantiene desde el martes 7 de abril y la madrugada de este miércoles 8 de abril de 2026, labores preventivas y de respuesta en zonas afectadas por las lluvias asociadas a una vaguada en altura.

El director ejecutivo del organismo, Juan Salas, indicó que las acciones se enfocan en San Cristóbal, especialmente en la cuenca de los ríos Nigua y Yubazo, así como en puntos vulnerables del Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Monte Plata, donde las precipitaciones han sido más intensas.

“Desde esta madrugada nuestro equipo está en terreno salvando vidas. De igual manera, continuamos en contacto con las gobernadoras provinciales y las alcaldías locales, con quienes coordinamos la activación de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR)”, expresó Salas.

Gran Santo Domingo: inundaciones y rescates

Según la Defensa Civil, se han reportado inundaciones importantes en Manoguayabo, Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga y en los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte.

En el Distrito Nacional se informó sobre la crecida del río Isabela y el desbordamiento de las cañadas Arroyo Manzano, Aguacate y Los Girasoles, sin víctimas reportadas hasta el momento.

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La institución también comunicó el rescate con vida de un hombre que quedó atrapado en una alcantarilla en el sector Las Praderas, en Santo Domingo Oeste, y el traslado de 10 adultos mayores hacia una zona segura debido a las inundaciones.

Monte Plata: comunidades anegadas por crecida del Ozama

Salas señaló que en Monte Plata persisten zonas anegadas en comunidades como Peralvillo, Las Cuabas, Los Botaos y Mama Tingó, tras la crecida del río Ozama.

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