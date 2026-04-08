La Defensa Civil informó que mantiene desde el martes 7 de abril y la madrugada de este miércoles 8 de abril de 2026, labores preventivas y de respuesta en zonas afectadas por las lluvias asociadas a una vaguada en altura.
El director ejecutivo del organismo, Juan Salas, indicó que las acciones se enfocan en San Cristóbal, especialmente en la cuenca de los ríos Nigua y Yubazo, así como en puntos vulnerables del Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Monte Plata, donde las precipitaciones han sido más intensas.
“Desde esta madrugada nuestro equipo está en terreno salvando vidas. De igual manera, continuamos en contacto con las gobernadoras provinciales y las alcaldías locales, con quienes coordinamos la activación de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR)”, expresó Salas.
Gran Santo Domingo: inundaciones y rescates
Según la Defensa Civil, se han reportado inundaciones importantes en Manoguayabo, Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga y en los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte.
En el Distrito Nacional se informó sobre la crecida del río Isabela y el desbordamiento de las cañadas Arroyo Manzano, Aguacate y Los Girasoles, sin víctimas reportadas hasta el momento.
La institución también comunicó el rescate con vida de un hombre que quedó atrapado en una alcantarilla en el sector Las Praderas, en Santo Domingo Oeste, y el traslado de 10 adultos mayores hacia una zona segura debido a las inundaciones.
Monte Plata: comunidades anegadas por crecida del Ozama
Salas señaló que en Monte Plata persisten zonas anegadas en comunidades como Peralvillo, Las Cuabas, Los Botaos y Mama Tingó, tras la crecida del río Ozama.
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