La República Dominicana registra avances en la reducción de la mortalidad infantil y los embarazos adolescentes, pero mantiene importantes desigualdades en educación, protección y desarrollo durante la primera infancia, revela la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples y Encuesta de Indicadores Múltiples por onglomerados (ENHOGAR-MICS 2025), cuyos resultados fueron presentados este martes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con el apoyo de UNICEF.

El estudio, que compara indicadores con los resultados de 2019, también identifica retrocesos en algunos aspectos, como el trabajo infantil, que aumentó de 3.8 % a 4.6 %, y una mayor concentración de las uniones tempranas en determinadas regiones del país.

Mortalidad infantil: una reducción que todavía deja desafíos

La mortalidad de menores de cinco años descendió de 32 a 22 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, una cifra inferior a la meta de 25 establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La mortalidad infantil también disminuyó, al pasar de 26 a 20 por cada mil nacidos vivos, mientras que la neonatal bajó de 23 a 14.

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No obstante, el informe advierte que siete de cada diez muertes ocurridas antes del primer año de vida se producen durante el primer mes. Este indicador todavía se encuentra por encima de la meta de los ODS, fijada en 12 muertes neonatales por cada mil nacidos vivos.

El dato plantea la necesidad de mantener la atención sobre la salud materna, el seguimiento de los embarazos y la calidad de los servicios durante los primeros días de vida.

Embarazo adolescente y uniones tempranas disminuyen

La fecundidad adolescente registró una reducción de aproximadamente 40 %, al pasar de 77 a 46 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años.

También disminuyó el porcentaje de adolescentes que ya son madres o se encuentran embarazadas: pasó de 18.9 % en 2019 a 12.2 % en 2025.

Las uniones antes de los 18 años bajaron de 31.5 % a 27.6 %. Sin embargo, los resultados muestran diferencias territoriales importantes: en la zona rural el indicador alcanza el 32.7 %, mientras que en la región Cibao Noroeste llega al 38.6 %.

La tasa global de fecundidad se situó en 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional.

Durante la presentación, la primera dama y presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), Raquel Arbaje, atribuyó parte de los avances en embarazo adolescente y uniones tempranas a las políticas de prevención y atención desarrolladas por las instituciones públicas, con la coordinación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

Atención materna: alta cobertura, pero persisten debilidades

La encuesta refleja una amplia cobertura de los servicios de atención materna. El 97.6 % de las mujeres recibió atención prenatal calificada, mientras que el 98.8 % de los partos fue atendido por personal capacitado.

Asimismo, el 93.8 % de las madres recibió atención de salud después del parto.

Sin embargo, el porcentaje de nacimientos por cesárea aumentó de 62.9 % a 68.2 %, con incrementos en todas las regiones.

Otro indicador que evidencia dificultades es la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, que pasó de 15.8 % a 19.2 %. Aunque hubo una mejoría, la proporción continúa siendo baja.

A esto se suma que apenas el 22.4 % de los recién nacidos recibió lactancia materna durante su primera hora de vida.

Educación inicial: las desigualdades comienzan en los primeros años

Uno de los principales desafíos identificados por ENHOGAR-MICS 2025 está relacionado con el acceso a la educación durante la primera infancia.

Por primera vez, la encuesta incorporó el índice internacional ECDI2030 para medir el desarrollo infantil. Los resultados indican que el 78.3 % de los niños de entre dos y cuatro años presenta un desarrollo adecuado en salud, aprendizaje y bienestar psicosocial.

Sin embargo, menos de la mitad de los niños de tres y cuatro años, el 46.2 %, participa en algún programa de educación de la primera infancia.

La desigualdad económica influye directamente en ese acceso. Mientras el 34.2 % de los niños de los hogares más pobres asiste a estos programas, la proporción aumenta a 60.7 % entre los hogares de mayores recursos.

En el sistema educativo, la asistencia a la primaria alcanza el 94.1 %, pero desciende a 68 % en la secundaria alta. Además, el 17.4 % de los adolescentes en edad de cursar ese nivel no asiste a la escuela.

El entorno familiar también presenta limitaciones en materia de estimulación temprana. Apenas el 12.5 % de los niños de dos a cuatro años participó en cuatro o más actividades de estimulación con sus padres.

En cuanto a los recursos de lectura, solamente uno de cada cuatro niños de entre siete y 14 años dispone de tres o más libros para leer en el hogar.

Disciplina violenta y trabajo infantil: indicadores que requieren atención

La disciplina violenta contra niños de uno a 14 años disminuyó de 63.5 % a 54.9 % respecto a 2019.

Pese a esa reducción, la situación presenta diferencias regionales. En El Valle, el indicador alcanza el 70.4 %, una proporción superior al promedio nacional.

El trabajo infantil, por el contrario, registró un incremento. La encuesta lo sitúa en 4.6 %, frente al 3.8 % reportado en 2019.

En materia de identidad, el 93.6 % de los menores de cinco años tiene registrado su nacimiento.

Estos resultados muestran que, aunque algunos indicadores de protección han mejorado, persisten situaciones que requieren políticas de prevención y mecanismos de protección más efectivos.

Agua, saneamiento y protección social

El acceso a condiciones básicas de higiene mejoró durante el período analizado. La proporción de personas que dispone de un lugar para lavarse las manos con agua y jabón aumentó de 59.8 % a 78.2 %.

En las zonas rurales, el avance fue mayor en términos relativos: pasó de 46.8 % a 72.8 %.

La encuesta también reporta que el 98.9 % de la población utiliza fuentes mejoradas de agua para beber y que el 95.8 % tiene acceso a saneamiento mejorado.

No obstante, la cobertura de protección social sigue siendo un punto de atención. Solo el 60 % de los menores de cinco años dispone de seguro médico, mientras que el 47.7 % de los niños y adolescentes vive en hogares que recibieron alguna transferencia social durante el último año.

Las regiones Enriquillo y Cibao Noroeste figuran entre las que presentan con mayor frecuencia los indicadores menos favorables.

ONE pide utilizar los resultados para orientar las políticas públicas

La directora general de la ONE, Mildred Martínez, sostuvo que los resultados deben servir para diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas, tomando en cuenta las diferencias por región, zona de residencia, nivel de riqueza, educación, sexo y edad.

La funcionaria también planteó la necesidad de mantener la periodicidad quinquenal de la encuesta para disponer de información comparable que permita identificar avances y brechas.

Por su parte, la representante adjunta de UNICEF en República Dominicana, Anyoli Sanabria, señaló que los resultados positivos deben acompañarse de medidas para garantizar que los avances alcancen a todos los niños, independientemente de su lugar de residencia o condición socioeconómica.

La presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Jeannette Pérez, destacó la importancia de la coordinación institucional para reducir los embarazos adolescentes y las uniones tempranas, así como para ampliar el registro de nacimientos.

Una encuesta con alcance nacional e internacional

La ENHOGAR-MICS 2025 entrevistó a 29,676 hogares entre agosto y octubre de 2025, con una tasa de respuesta de 98.6 %.

El levantamiento también recopiló información de 18,964 mujeres de entre 15 y 49 años, 6,436 niños menores de cinco años y 11,568 niños y adolescentes de cinco a 17 años.

La muestra comprendió 35,238 viviendas distribuidas en 1,751 conglomerados y permite obtener resultados representativos a escala nacional, por zona de residencia, por las diez regiones de planificación y por provincia.

Esta es la quinta edición de la encuesta realizada por la ONE en colaboración con UNICEF y forma parte de la séptima ronda mundial del programa MICS, cuyos indicadores permiten realizar comparaciones internacionales.

Sus resultados alimentan 22 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seis políticas priorizadas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y nueve objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

La investigación contó con apoyo técnico y financiero de UNICEF y respaldo económico de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).

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