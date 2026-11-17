La Contraloría General de la República informó que el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) implementó el 100 % de las recomendaciones formuladas en una auditoría correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.

La información está contenida en una comunicación fechada el 7 de julio de 2026 y dirigida al presidente del FONPER, José Eurípides Florentino, mediante la cual el Contralor General de la República, Geraldo Espinosa Pérez, remitió el informe de seguimiento a los resultados de la auditoría practicada por esa institución.

En la comunicación, Espinosa Pérez extendió sus felicitaciones al FONPER por el compromiso demostrado en el fortalecimiento de su sistema de control interno. "En tal sentido, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones por el compromiso demostrado en el fortalecimiento del sistema de control e instamos a esa institución a mantener las acciones orientadas a la mejora contínua, en procura de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado, eficiente y responsable de los recursos públicos", dice la carta del Contralor General de la República.

Asimismo, instó a la institución a mantener las acciones orientadas a la mejora continua, con el propósito de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado, eficiente y responsable de los recursos públicos.

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El documento señala que las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría interna fueron implementadas en su totalidad, aunque la comunicación no detalla cuáles fueron las medidas adoptadas ni las observaciones específicas que dieron origen a las recomendaciones.

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