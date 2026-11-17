La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aplazó la parada cívica que había convocado para este miércoles 18 de noviembre frente al Ministerio de Educación (Minerd), luego de que la institución asumiera por escrito el compromiso de completar los procesos pendientes de la Evaluación del Desempeño Docente antes de finalizar diciembre de 2026.

La decisión fue comunicada este martes por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la ADP, mediante una circular dirigida a los presidentes y directivas de las seccionales, dirigentes nacionales y maestros afectados por la evaluación.

De acuerdo con el documento, el Ministerio de Educación remitió la comunicación MINERD-DESP. 4388, fechada el 16 de noviembre y firmada por el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, por orden del ministro Luis Miguel De Camps García.

Comunicado de la ADP.

En esa comunicación, el Minerd se comprometió a que los docentes a quienes, por diferentes razones, no se les había completado el proceso de Evaluación del Desempeño recibirán los beneficios correspondientes durante las próximas semanas, antes de que concluya el año 2026.

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Asimismo, la institución reiteró su disposición de reunirse con la dirigencia de la ADP para conocer y resolver los casos que permanecen pendientes.

El encuentro fue pautado para el jueves 19 de noviembre, a la llegada del ministro Luis Miguel De Camps de Bruselas, donde se encuentra en una misión del Estado dominicano, según informó el gremio.

La parada cívica estaba convocada para las 10:00 de la mañana de este miércoles frente a la sede del Ministerio de Educación.

La ADP mantiene sus demandas

Pese al aplazamiento de la actividad, el gremio advirtió que la decisión no representa una suspensión de su lucha ni una renuncia a sus reivindicaciones.

"Nos mantendremos en estado de vigilancia permanente y de seguimiento riguroso al cumplimiento de cada uno de estos compromisos en los plazos establecidos", expresó el Comité Ejecutivo Nacional en la circular.

La organización también indicó que, si el Ministerio incumple lo acordado, se fijará una nueva fecha para realizar la actividad.

En ese sentido, exhortó a las seccionales a mantenerse informadas y en disposición de lucha, a la espera de las próximas orientaciones del Comité Ejecutivo Nacional, según el avance de las conversaciones con el Minerd.