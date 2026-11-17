Un incendio de gran magnitud afectó este martes el establecimiento comercial Centro Motor El Abanico, dedicado a la venta de motocicletas y motores de tres ruedas, en la comunidad de El Abanico, municipio Villa Riva.
Las llamas consumieron gran parte de la estructura del negocio y provocaron una columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia, según imágenes del siniestro.
Ante la propagación del fuego, residentes de la zona y colaboradores del establecimiento acudieron al lugar para intentar rescatar parte de la mercancía. Durante las labores lograron sacar varias motocicletas y vehículos de carga ligera que estaban estacionados frente al local.
Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni se han establecido las causas del incendio.
Se espera que las autoridades correspondientes determinen el origen del fuego tras concluir las labores de enfriamiento y el peritaje.
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