Un incendio de gran magnitud afectó este martes el establecimiento comercial Centro Motor El Abanico, dedicado a la venta de motocicletas y motores de tres ruedas, en la comunidad de El Abanico, municipio Villa Riva.

Las llamas consumieron gran parte de la estructura del negocio y provocaron una columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia, según imágenes del siniestro.

Ante la propagación del fuego, residentes de la zona y colaboradores del establecimiento acudieron al lugar para intentar rescatar parte de la mercancía. Durante las labores lograron sacar varias motocicletas y vehículos de carga ligera que estaban estacionados frente al local.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni se han establecido las causas del incendio.

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Se espera que las autoridades correspondientes determinen el origen del fuego tras concluir las labores de enfriamiento y el peritaje.

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