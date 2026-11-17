El uso de la inteligencia artificial (IA) no mejora el aprendizaje de los estudiantes, según los resultados de una consulta realizada en nuestras plataformas de Acento, en la que preguntamos sobre el impacto de esta tecnología en la educación.

Ante la pregunta "¿Considera que el uso de inteligencia artificial mejora el aprendizaje de los estudiantes?", el 53.01 % de las respuestas registradas en nuestro portal correspondió a la opción "No", mientras que el 42.17 % se inclinó por el "Sí".

Una tendencia similar se observó en nuestra cuenta de X, donde el 60 % de los participantes respondió que la inteligencia artificial no mejora el aprendizaje estudiantil, frente a un 40 % que consideró que sí contribuye a ese proceso.

La encuesta publicada en X el 16 de noviembre de 2026 recibió 20 votos, con una diferencia de 20 puntos porcentuales entre ambas respuestas.

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Los resultados muestran que, entre quienes participaron en ambas consultas, predominó una percepción negativa sobre los beneficios de la inteligencia artificial para el aprendizaje.

Usuarios expresan preocupación por el pensamiento crítico

La pregunta también generó reacciones en nuestra página de Facebook, donde varios usuarios manifestaron preocupación por la influencia de la inteligencia artificial en las capacidades de razonamiento de los estudiantes.

Uno de los comentarios fue realizado por Eddy Vargas, quien reconoció que la tecnología puede facilitar determinadas tareas, pero advirtió sobre sus posibles consecuencias en el desarrollo del pensamiento.

"Claro que lo facilita, pero a la vez le quita el PENSAR", expresó.

Por su parte, Evelyn Taveras manifestó su desacuerdo con la idea de que esta tecnología favorezca el aprendizaje.

"Todo lo contrario, realmente", comentó.

Otros participantes, como Keysi Montás y Kianny N. Antigua, también respondieron negativamente a la pregunta planteada en nuestras redes sociales.

Las opiniones reflejan inquietudes relacionadas con la posibilidad de que los estudiantes dependan excesivamente de estas herramientas para realizar tareas, buscar respuestas o desarrollar actividades académicas.

Inteligencia artificial y educación: un debate abierto

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, capaces de producir textos, responder preguntas, resumir documentos y explicar conceptos, ha abierto nuevas posibilidades para estudiantes y docentes.

Estas tecnologías pueden utilizarse como apoyo para consultar información, comprender temas complejos y desarrollar materiales educativos.

Sin embargo, su incorporación también plantea desafíos relacionados con la dependencia tecnológica, el pensamiento crítico, la originalidad de los trabajos académicos y la capacidad de los estudiantes para desarrollar sus propios razonamientos.

La diferencia entre utilizar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo y depender de ella para completar las actividades escolares se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión sobre su aplicación en las aulas.

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