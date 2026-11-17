El Ministerio Público depositó formal acusación y solicitud de auto de apertura a juicio contra Braulino Perdomo Encarnación, un planificador de servicios funerarios acusado de falsificar dos actas de defunción con la finalidad de evadir los protocolos y controles legales para agilizar la inhumación de dos cadáveres.

El expediente fue presentado ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo Este. El imputado tiene impuestas diferentes medidas de coerción.

Los documentos fueron depositados en un cementerio privado

Según la acusación, Perdomo Encarnación depositó las dos actas falsificadas en un cementerio privado para gestionar la inhumación de los cadáveres y su colocación en osarios.

El Ministerio Público indica que los hechos ocurrieron después de que un hombre solicitara sus servicios para realizar los trámites necesarios y cumplir con los requisitos legales establecidos para esos procedimientos.

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La acusación fue elaborada por Esther María González Peguero, fiscal adscrita a la Junta Central Electoral (JCE), y Hamlet Andrés Paulino, del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.

El órgano acusador atribuye al imputado violaciones de los artículos 147 y 148 del Código Penal dominicano y del artículo 210 de la Ley núm. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil.

Según el Ministerio Público, los hechos se produjeron en perjuicio del Estado dominicano y de la Junta Central Electoral.

El órgano acusador sostiene que cuenta con elementos de prueba suficientes para sustentar la acusación en un juicio.

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