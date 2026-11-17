La Policía Nacional informó que un hombre identificado como Hobeiri Junior Arias Rodríguez, alias Niño Malo, murió tras resultar herido de bala durante un presunto enfrentamiento con una patrulla policial en la comunidad Limonal Abajo, municipio Licey al Medio, en Santiago.

Según el informe policial, Arias Rodríguez era buscado por su presunta vinculación con múltiples robos agravados y despojos de pertenencias en la vía pública.

De acuerdo con la versión de las autoridades, el hombre abrió fuego contra los agentes al notar su presencia, por lo que estos respondieron a la agresión. Arias Rodríguez resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

La Policía informó que en el lugar se decomisó una pistola que, según presume, habría sido utilizada por el hombre para atacar a los agentes que participaban en el operativo.

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Arias Rodríguez era buscado mediante la orden de arresto núm. 2026-AJ0099478-01, por su presunta vinculación con varios robos agravados y despojos de pertenencias registrados en distintos sectores de Santiago, indicó la institución.

Entre los hechos que se le atribuían figura un asalto ocurrido el 2 de noviembre de 2026 en la urbanización Fernando Valerio, donde supuestamente sustrajo, junto a otros individuos, RD$116,000 en efectivo y bebidas alcohólicas valoradas en RD$70,000.

También se le vinculaba con otro asalto, ocurrido el 7 de noviembre de 2026 en el sector Puñal, en el que, según las autoridades, fueron robados un teléfono iPhone, RD$10,000 en efectivo y documentos personales de las víctimas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más