Antes, Andrea Zarzuela tenía que salir de su vivienda para utilizar una letrina ubicada en el patio. Cuando llovía, el trayecto se convertía en una dificultad, pues terminaba mojándose para llegar hasta allí. Ahora cuenta con un baño en su hogar, gracias al apoyo recibido mediante el proyecto Una solución limpia para un problema sucio.

Zarzuela explicó que necesitaba construir un baño, pero no tenía los recursos económicos para hacerlo. A través de una entidad bancaria consiguió un préstamo y recibió asistencia para realizar la obra.

"Yo necesitaba un baño y me realizaron un préstamo y por medio de ese préstamo también me ayudaron con el baño, que no tenía. No tenía la posibilidad de llegar a tener ese baño", contó.

Al recordar las condiciones anteriores, explicó que debía utilizar la letrina ubicada fuera de la casa, una situación que se complicaba durante los días de lluvia. "Cuando llovía me mojaba mucho para ir al baño, para ir a la letrina, y era fuera en el patio".

La beneficiaria también afirmó que, después de recibir el apoyo, ha experimentado cambios en su vida y que se le han abierto nuevas oportunidades.

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Asimismo, agradeció la asistencia de la coordinadora y de las personas involucradas en el proceso.

Asimismo, Cristina Taveras resalta el cambio drástico de utilizar una letrina a disponer de un baño en su hogar. Al describir el impacto de la intervención, la calificó como un gran cambio en su vida.

"Me ha cambiado la vida a un 99.99 %, porque no es lo mismo un baño con agua potable que una letrina", expresó.

Taveras reconoció que utilizar una letrina era parte de las condiciones de vida de su comunidad de origen, pero señaló que contar con instalaciones sanitarias adecuadas ofrece mayor comodidad y reduce la contaminación.

Al referirse a los cambios en materia de salubridad, aseguró que también ha percibido mejoras en la salud, las cuales valoró en un 99 %.

La beneficiaria exhortó a otras personas que necesitan este tipo de asistencia a acercarse a Hábitat para la Humanidad y a los responsables de la iniciativa para conocer las posibilidades de recibir apoyo.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más