El negocio de los bots: cuando los números mienten en los livestreams

El 6 de mayo de 2026, las calles de Capotillo se llenaron de euforia. IShowSpeed, el streamer estadounidense Darren Watkins Jr., conocido mundialmente como “Speed”, recorría barrios de Santo Domingo junto al empresario dominicano Santiago Matías, “Alofoke”, en una transmisión en vivo que parecía romper todos los récords.

En el punto más alto del stream, el contador de YouTube marcó cerca de 1.92 millones de espectadores simultáneos. Speed se emocionó, lloró y celebró lo que parecía ser un hito histórico: convertirse en el streamer estadounidense con mayor audiencia en vivo de todos los tiempos.

Al día siguiente, la historia cambió. En una nueva transmisión, Speed salió a aclarar que esos números eran falsos. Alguien, sin especificar quién, había lanzado una oleada de bots sobre su stream.

Según explicó el propio creador, un representante de YouTube le confirmó que la audiencia real de esa noche rondó los 300 mil espectadores. El resto, más de un millón y medio de “personas”, no existían.

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Speed durante transmisión en vivo en que revela que la gran mayoría de usuarios conectados en trasmisión anterior eran "falsos".

Qué son los bots de visualización y cómo funcionan

Los "viewbots" son programas automatizados diseñados para simular la presencia de usuarios reales en una transmisión en vivo. Generan conexiones falsas que los contadores de plataformas como YouTube o Twitch registran como espectadores activos, distorsionando las métricas de audiencia.

La industria detrás de estos servicios es más sofisticada, y más cara, de lo que parece.

Según reveló el youtuber AugustTheDuck al cubrir un caso similar en abril de 2026, los paquetes de bots tienen precios escalonados: 1,000 espectadores falsos cuestan alrededor de 750 dólares, mientras que un paquete de 50,000 puede llegar a los 35,000 dólares.

Los servicios más modernos ya no utilizan scripts primitivos, sino ingeniería de red avanzada diseñada específicamente para evadir los sistemas de detección de comportamiento de las plataformas y que operan desde "granjas de bots".

Qué es una granja de bots y cómo funciona

Una granja de bots es una infraestructura de cuentas automatizadas, o, en algunos casos, de cuentas operadas manualmente por personas en condiciones precarias, diseñada para simular actividad humana en plataformas digitales.

Estas redes pueden estar compuestas por miles o incluso millones de perfiles falsos programados para ejecutar acciones específicas: seguir cuentas, dar “me gusta”, publicar comentarios genéricos o, como ocurre en el streaming, conectarse masivamente a transmisiones en vivo para inflar artificialmente el número de espectadores.

Modelo de "granja de bots" con varios dispositivos conectados y operando de manera simultánea.

Para dificultar su detección, muchas de estas operaciones utilizan servidores distribuidos en distintos países y sistemas avanzados que imitan patrones de comportamiento humano frente a los algoritmos de plataformas como YouTube, Twitch, Instagram o TikTok.

Un negocio abierto y multimillonario

El mercado detrás de las granjas de bots opera de manera prácticamente abierta en internet.

Una simple búsqueda permite encontrar servicios que venden paquetes de visualizaciones, seguidores, reproducciones o interacciones falsas a precios que van desde pocos dólares hasta miles, dependiendo del volumen contratado y del nivel de sofisticación del servicio.

En esta industria, la “calidad” del bot se mide por qué tan convincente resulta frente a los sistemas de detección automática de las plataformas.

Algunos proveedores incluso promocionan sus servicios asegurando que sus bots pueden superar los filtros de seguridad de redes sociales y plataformas de streaming, además de ofrecer reposición automática en caso de que las cuentas falsas sean eliminadas.

Los bots también pueden utilizarse para perjudicar

Uno de los aspectos más complejos de este fenómeno es que las granjas de bots no necesariamente son contratadas por el propio creador de contenido.

Cualquier tercero, desde fanáticos hasta rivales, agencias de marketing o usuarios anónimos, puede adquirir estos servicios y dirigirlos hacia cualquier cuenta, ya sea para inflar artificialmente su popularidad o para perjudicarla y generar controversias.

Ese fue precisamente el argumento presentado por el streamer estadounidense IShowSpeed tras su transmisión en República Dominicana, donde aseguró que los bots fueron activados por terceros sin su conocimiento ni consentimiento.

Una práctica que se normaliza

El caso de Speed no es aislado. Apenas semanas antes, la streamer de Twitch ExtraEmily quedó en el centro de una polémica cuando, durante una transmisión en vivo, sus espectadores notaron que entre las pestañas abiertas en su navegador aparecía el sitio viewbot.ai.

La situación generó un debate que va más allá del escándalo puntual.

“Creo que esto es simplemente la meta. Creo que esto es lo que hacen todos los grandes creadores, porque si no lo hacen, van a quedarse atrás”, dijo AugustTheDuck al comentar el incidente, reflejando una percepción que crece en la comunidad del streaming: los bots no son la excepción, sino parte del juego.

La lógica detrás de esta práctica es brutal en su simpleza. Las plataformas de streaming funcionan como bucles de retroalimentación: cuantos más espectadores tiene un canal en un momento dado, más lo recomiendan los algoritmos, lo que atrae más espectadores reales.

Romper ese umbral de visibilidad inicial es el objetivo, y los bots se convierten en el atajo.

El daño que dejan los números falsos

Más allá de la trampa, el episodio de Speed en República Dominicana dejó una víctima colateral: la propia imagen del país.

La transmisión había generado un entusiasmo genuino. Dominicanos de todas partes celebraron que uno de los streamers más populares del mundo pusiera los ojos, y la cámara, en Capotillo, la Zona Colonial, sus calles y su gente.

Ese orgullo quedó empañado por la revelación de que parte del fenómeno estaba inflado artificialmente.

Para los creadores de contenido, el daño también es personal.

Speed, que no fue señalado como el responsable de haber contratado los bots, quedó igualmente asociado a la controversia. Su récord fue borrado. Su emoción, cuestionada. Y la pregunta que quedó flotando, ¿quién puso esos bots y por qué?

Un problema sin solución clara

YouTube y Twitch llevan años prometiendo herramientas más robustas para detectar y eliminar el tráfico artificial. Sin embargo, la carrera entre las plataformas y los proveedores de bots es constante: cada vez que una actualización mejora la detección, los servicios de viewbotting adaptan su tecnología para evadir los nuevos filtros.

Lo que el caso de Speed dejó en evidencia es que incluso cuando la plataforma detecta el fraude, como ocurrió aquí, donde YouTube pudo confirmarle al streamer la cifra real de audiencia, el daño ya está hecho.

En una industria donde la audiencia es moneda, los bots son la falsificación perfecta: difíciles de detectar en tiempo real, rentables para quien los vende y devastadores para la confianza de quienes consumen contenido creyendo que lo que ven es real.

La “Gran Purga” de Instagram en 2026

El fenómeno de las métricas falsas no se limita al mundo del streaming. En Instagram, la compra y venta de seguidores bot lleva años siendo una práctica extendida entre influencers, marcas y figuras públicas que buscan proyectar una popularidad superior a la real.

Sin embargo, esta semana Meta ejecutó lo que usuarios y creadores bautizaron como la “Gran Purga de 2026”, una limpieza masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos que provocó fuertes caídas en el número de seguidores de celebridades e influencers en todo el mundo.

De acuerdo con reportes publicados por medios especializados, un portavoz de Meta explicó que la medida forma parte de las políticas permanentes de la empresa para combatir el spam y garantizar métricas más auténticas tanto para creadores como para anunciantes.

Celebridades perdieron millones de seguidores

Los efectos de la purga fueron visibles casi de inmediato. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, la persona más seguida en Instagram, habría perdido entre 8 y 18 millones de seguidores en cuestión de horas, según distintas plataformas de monitoreo digital y medios especializados.

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Otras figuras internacionales como Lionel Messi y Kylie Jenner también registraron pérdidas de millones de seguidores tras la eliminación masiva de cuentas consideradas falsas o inactivas.

La situación volvió a poner sobre la mesa un debate que desde hace años persigue a la industria digital: cuánto de la popularidad que muestran las redes sociales corresponde realmente a personas reales y cuánto responde a sistemas artificiales diseñados para manipular la percepción pública.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más