El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) inició trabajos de reparación de viviendas en el sector La Isabela como parte del programa Dominicana se Reconstruye.

Durante la jornada, brigadas técnicas realizaron levantamientos y evaluaciones de viviendas consideradas vulnerables, con el objetivo de intervenir estructuras que presentan deterioro y mejorar las condiciones habitacionales de familias de la comunidad.

Según informó la institución, las reparaciones abarcan techos, paredes y otros elementos de soporte de las viviendas para reforzar la seguridad y estabilidad de las edificaciones.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, afirmó que las acciones forman parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para llevar soluciones habitacionales a distintas comunidades del país.

Residentes de La Isabela valoraron los trabajos realizados por el MIVHED y señalaron que las reparaciones contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de las familias beneficiadas.

El programa Dominicana se Reconstruye contempla mejoras de viviendas existentes y construcción de soluciones habitacionales en varias provincias, con el propósito de reducir el déficit habitacional en República Dominicana.

MIVHED inicia reparación de viviendas en La Isabela
MIVHED inicia reparación de viviendas en La Isabela

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Halley Antigua

Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico.

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