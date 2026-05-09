MIVHED inicia reparación de viviendas en La Isabela

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) inició trabajos de reparación de viviendas en el sector La Isabela como parte del programa Dominicana se Reconstruye.

Durante la jornada, brigadas técnicas realizaron levantamientos y evaluaciones de viviendas consideradas vulnerables, con el objetivo de intervenir estructuras que presentan deterioro y mejorar las condiciones habitacionales de familias de la comunidad.

Según informó la institución, las reparaciones abarcan techos, paredes y otros elementos de soporte de las viviendas para reforzar la seguridad y estabilidad de las edificaciones.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, afirmó que las acciones forman parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para llevar soluciones habitacionales a distintas comunidades del país.

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Residentes de La Isabela valoraron los trabajos realizados por el MIVHED y señalaron que las reparaciones contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de las familias beneficiadas.

El programa Dominicana se Reconstruye contempla mejoras de viviendas existentes y construcción de soluciones habitacionales en varias provincias, con el propósito de reducir el déficit habitacional en República Dominicana.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más